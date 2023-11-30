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زين السعودية توسع تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) إلى 64 مدينة

11/30/2023 2:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد تدشينها أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، أعلنت "زين السعودية" عن توسعة جديدة في تغطيتها لخدمات شبكة الجيل الخامس (5G) حيث أضافت 10 مدن إلى خارطة انتشارها الواسعة، تشمل كلاً من: الأفلاج، الليث، القنفذة، البدائع، سامطة، شقراء، الخفجي، ضبا، البكيرية ورابغ. والتي باتت جميعها تتمتع بخدمات الجيل الخامس الرقمية فائقة السرعة.
ويؤكد هذا التوسع التزام "زين السعودية" وحرصها على الاستمرار في استراتيجيتها لتوفير أحدث خدمات الاتصالات لجميع مناطق المملكة، وتقديم أفضل التجارب للعملاء، وكذلك تعزيز قدرات وتنافسية قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية على مستوى المملكة، والتي من شأنها تعزيز منظومة التحول الرقمي في المملكة والارتقاء بجودة الحياة لجميع أبناء المجتمع عبر تعزيز ترابط الخدمات الحالية وفتح آفاق الابتكار المستقبلية.
وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد بن عبدالعزيز النجيدي المدير العام التنفيذي للشؤون الهندسية أنه "إضافة إلى المنحى التطويري والتوسعي الذي تعكسه هذه الخطوة، فإن الاستمرار في توسعة تغطية شبكتنا للجيل الخامس (5G) لتشمل كل بقعة من بقاع مملكتنا الحبيبة إنما هو أيضا تجسيد لاستراتيجيتنا للاستدامة المؤسسية التي تركز على توظيف التقنية في خدمة كل فرد ومؤسسة في أي مكان في المملكة بما يعزز شمولية خدمات الاتصالات والحلول الرقمية لدعم تحقيق التحوّل الرقمي الشامل والارتقاء بجودة الحياة وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030". وتابع قائلا "وفي إطار التزامنا بتسخير التقنية لتحقيق التنمية المستدامة، نحن نعمل أيضا على تنبي التقنية الخضراء تحت مظلة استراتيجيتنا الشاملة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع "البحر الأحمر الدولية" قمنا بتدشين أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في منتجع "سيكس سينسز الكثبان الجنوبية" الصحراوي في وجهة "البحر الأحمر". وتعتمد هذه الشبكة على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، من خلال محطات الطاقة الشمسية المكونة من أكثر من 750 ألف لوح شمسي، وكذلك من خلال أبراج تم تصميمها وتنفيذها خصيصاً لهذه الشبكة؛ محققةً 3 أهداف رئيسية هي حماية البيئة، والحد من الانبعاثات من خلال استخدام الطاقة النظيفة، والحد من التشوه البصري. وسوف يسهم هذا المشروع في توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يدعم جهود المملكة ومستهدفاتها لتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا بحلول العام 2030 وصولا إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060".
الجدير بالذكر أن هذه التوسعة تواكب النمو الكبير للشركة في استخدام تطبيقات الجيل الخامس (5G)، عبر اعتماد حلول وتطبيقات جديدة تحاكي الجيل المقبل من الحلول الرقمية، وتحديداً في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز وإنترنت الأشياء، وخدمات الحوسبة السحابية، وغيرها.

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