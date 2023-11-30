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المليارديرات يجمعون من الميراث أكثر من تكوين الثروة

11/30/2023 2:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تظهر دراسة استقصائية أن "الانتقال الكبير" بين الأجيال قد تجاوز ريادة الأعمال، وأن المليارديرات الجدد من فاحشي الثراء في العالم، قد زادت أصولهم من خلال الميراث مقارنة بتكوين الثروة هذا العام - وهي المرة الأولى التي يسجل فيها البنك السويسري يو بي إس هذا خلال 9 سنوات من استطلاع آراء المليارديرات العالميين.
وبحسب "فايننشال تايمز"، وجد بحث البنك أن ما مجموعه 141 مليار دولار جمعها 84 مليارديرا عصاميا حول العالم خلال العام 2023، بينما تم نقل 151 مليار دولار إلى 53 ورثة.
وقال رئيس العملاء الاستراتيجيين لإدارة الثروات العالمية في بنك UBS بنجامين كافالي: "إن ورثة المليارديرات يكتسبون شهرة، لقد جمع المليارديرات الجدد خلال فترة الدراسة هذا العام ثروات أكثر من خلال الميراث مقارنة بريادة الأعمال، وهذا موضوع نتوقع أن نرى المزيد منه خلال 20 - 30 عامًا القادمة، حيث يمرر أكثر من 1000 ملياردير ما يقدر بنحو 5.2 تريليون دولار لأطفالهم.
151 مليار دولار
المبلغ الموروث في عام 2023 من قبل المليارديرات المشاركين في استطلاع بنك UBS، ووجدت الدراسة أن عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم ارتفع من 2376 إلى 2544 في الأشهر الـ 12 حتى أبريل 2023، حيث شهد الأوروبيون الذين ترتبط ثرواتهم بالشركات التي تركز على المستهلك، أقوى نموا في الأصول.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار للثروات العائلية والمؤسساتية العالمية في بنك UBS ماكس كونكل: "إن نقل الثروة الكبير يكتسب زخماً الآن".
وأضاف أن نتائج الاستطلاع تشير أيضا إلى تباطؤ نسبي في تكوين الثروة. وقال كونكل: "هذا يشير إلى أنه من الصعب تكوين الثروة في بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي/الجيوسياسي".
انتقال الثروة الكبير
وتأتي هذه النتائج مع استمرار "انتقال الثروة الكبير" - من جيل طفرة المواليد المسنين والجيل العاشر إلى جيل الألفية والأصغر سنا. وتشير تقديرات شركة الأبحاث سيرولي أسوشيتس إلى أنه سيتم توريث نحو 73 تريليون دولار بحلول عام 2045 في الولايات المتحدة وحدها.
ووجدت دراسة بنك يو بي إس أيضًا أن 62% من المليارديرات أشاروا إلى "الجغرافيا السياسية" باعتبارها أكبر همومهم التجارية، فوق التضخم واحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة. وأشار كونكل إلى أن أصحاب المليارات من الجيل الأول والثاني لديهم مخاوف مختلفة بشأن التوقعات، حيث يركز أثرياء الجيل الأول بشكل أكبر على احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة والتهديدات المباشرة الأخرى.
انقسام الأجيال في فئات الأصول المفضلة
وظهر انقسام آخر بين الأجيال في فئات الأصول المفضلة لدى المليارديرات. وكان المستثمرون الأكبر سنا أكثر ميلا إلى التخطيط لتوسيع نطاق استثماراتهم في الدخل الثابت والائتمان الخاص، في حين ظل المستثمرون الأصغر سنا أكثر حرصا على الأسهم العامة والخاصة.
وقال كونكل: "بين المستثمرين المليارديرات الأكبر سنا، هناك تركيز على الأصول المدرة للدخل، والدخل الثابت، وكذلك الائتمان الخاص". "حسب الروايات المتناقلة، فإن ذلك يتعلق بالجزء عالي الجودة من الائتمان الخاص. يفكر الجيل القادم أكثر في المخاطر طويلة المدى؛ الجيوسياسية والابتكار."
وتعليقا على الاستطلاع، قال الشريك في شركة ستونهاج فليمنج لإدارة الثروات ومقرها لندن ماثيو فليمنج: "من المحتمل أن تكون هذه الفترة من خلق الثروات العظيمة قد انتهت".
وأضاف أن أبحاث العملاء التي أجراها Stonehage Fleming تتوافق مع بعض نتائج UBS. وكانت الجغرافيا السياسية في طليعة القرارات الاستثمارية التي يتخذها الأفراد من ذوي الثروات العالية، في حين كانت النخب الأصغر سنا أكثر ميلا إلى النظر في التأثير المجتمعي لأصولهم من آبائهم.
وقال: "إنه لأمر جيد أن يحصل الأمناء المسؤولون على ثروات كبيرة في هذا الوقت". "المفتاح هو التأكد من أن الجيل القادم مستعد بشكل صحيح للتعامل مع المسؤولية."

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