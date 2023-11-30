المليارديرات يجمعون من الميراث أكثر من تكوين الثروة

(MENAFN
- Al Watan) تظهر دراسة استقصائية أن "الانتقال الكبير" بين الأجيال قد تجاوز ريادة الأعمال، وأن المليارديرات الجدد من فاحشي الثراء في العالم، قد زادت أصولهم من خلال الميراث مقارنة بتكوين الثروة هذا العام - وهي المرة الأولى التي يسجل فيها البنك السويسري يو بي إس هذا خلال 9 سنوات من استطلاع آراء المليارديرات العالميين.
وبحسب "فايننشال تايمز"، وجد بحث البنك أن ما مجموعه 141 مليار دولار جمعها 84 مليارديرا عصاميا حول العالم خلال العام 2023، بينما تم نقل 151 مليار دولار إلى 53 ورثة.
وقال رئيس العملاء الاستراتيجيين لإدارة الثروات العالمية في بنك UBS بنجامين كافالي: "إن ورثة المليارديرات يكتسبون شهرة، لقد جمع المليارديرات الجدد خلال فترة الدراسة هذا العام ثروات أكثر من خلال الميراث مقارنة بريادة الأعمال، وهذا موضوع نتوقع أن نرى المزيد منه خلال 20 - 30 عامًا القادمة، حيث يمرر أكثر من 1000 ملياردير ما يقدر بنحو 5.2 تريليون دولار لأطفالهم.
151 مليار دولار
المبلغ الموروث في عام 2023 من قبل المليارديرات المشاركين في استطلاع بنك UBS، ووجدت الدراسة أن عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم ارتفع من 2376 إلى 2544 في الأشهر الـ 12 حتى أبريل 2023، حيث شهد الأوروبيون الذين ترتبط ثرواتهم بالشركات التي تركز على المستهلك، أقوى نموا في الأصول.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار للثروات العائلية والمؤسساتية العالمية في بنك UBS ماكس كونكل: "إن نقل الثروة الكبير يكتسب زخماً الآن".
وأضاف أن نتائج الاستطلاع تشير أيضا إلى تباطؤ نسبي في تكوين الثروة. وقال كونكل: "هذا يشير إلى أنه من الصعب تكوين الثروة في بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي/الجيوسياسي".
انتقال الثروة الكبير
وتأتي هذه النتائج مع استمرار "انتقال الثروة الكبير" - من جيل طفرة المواليد المسنين والجيل العاشر إلى جيل الألفية والأصغر سنا. وتشير تقديرات شركة الأبحاث سيرولي أسوشيتس إلى أنه سيتم توريث نحو 73 تريليون دولار بحلول عام 2045 في الولايات المتحدة وحدها.
ووجدت دراسة بنك يو بي إس أيضًا أن 62% من المليارديرات أشاروا إلى "الجغرافيا السياسية" باعتبارها أكبر همومهم التجارية، فوق التضخم واحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة. وأشار كونكل إلى أن أصحاب المليارات من الجيل الأول والثاني لديهم مخاوف مختلفة بشأن التوقعات، حيث يركز أثرياء الجيل الأول بشكل أكبر على احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة والتهديدات المباشرة الأخرى.
انقسام الأجيال في فئات الأصول المفضلة
وظهر انقسام آخر بين الأجيال في فئات الأصول المفضلة لدى المليارديرات. وكان المستثمرون الأكبر سنا أكثر ميلا إلى التخطيط لتوسيع نطاق استثماراتهم في الدخل الثابت والائتمان الخاص، في حين ظل المستثمرون الأصغر سنا أكثر حرصا على الأسهم العامة والخاصة.
وقال كونكل: "بين المستثمرين المليارديرات الأكبر سنا، هناك تركيز على الأصول المدرة للدخل، والدخل الثابت، وكذلك الائتمان الخاص". "حسب الروايات المتناقلة، فإن ذلك يتعلق بالجزء عالي الجودة من الائتمان الخاص. يفكر الجيل القادم أكثر في المخاطر طويلة المدى؛ الجيوسياسية والابتكار."
وتعليقا على الاستطلاع، قال الشريك في شركة ستونهاج فليمنج لإدارة الثروات ومقرها لندن ماثيو فليمنج: "من المحتمل أن تكون هذه الفترة من خلق الثروات العظيمة قد انتهت".
وأضاف أن أبحاث العملاء التي أجراها Stonehage Fleming تتوافق مع بعض نتائج UBS. وكانت الجغرافيا السياسية في طليعة القرارات الاستثمارية التي يتخذها الأفراد من ذوي الثروات العالية، في حين كانت النخب الأصغر سنا أكثر ميلا إلى النظر في التأثير المجتمعي لأصولهم من آبائهم.
وقال: "إنه لأمر جيد أن يحصل الأمناء المسؤولون على ثروات كبيرة في هذا الوقت". "المفتاح هو التأكد من أن الجيل القادم مستعد بشكل صحيح للتعامل مع المسؤولية."
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