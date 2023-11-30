ألواح التقطيع الخشبية أكثر اتساخا 200 مرة من مقعد المرحاض

(MENAFN
- Al Watan) تعرضت نصائح ممرضة حول كيفية تنظيف لوح التقطيع بشكل صحيح للسخرية، حيث شكك المتابعون في نصيحتها.
الممرضة التجميلية ميراندا، التي ادعت أن لوح التقطيع العادي يحتوي على بكتيريا برازية أكثر بـ 200 مرة من مقعد المرحاض، نشرت الممرضة مقطعا تشرح فيه طريقة سهلة لتنظيف اللوحة الخشبية.
تضمنت حيرتها الغريبة خلط ملح البحر والخل والليمون معًا وفرك لوح التقطيع لمدة 5 دقائق قبل شطفه.
وفي المقطع، الذي تمت مشاهدته أكثر من 1.8 مليون مرة على تطبيق "تيك توك"، قامت ميراندا برش الملح على اللوح، قبل سكب الخل على السطح الخشبي وعصر بعض عصير الليمون عليه قبل فركه بنصف ليمونة.
ثم قامت بغسل الخليط بالماء، معلنة في التعليق أنها "شعرت بالإشمئزاز حقًا" عندما اكتشفت كمية البراز البكتيري الموجودة على اللوح الخشبي.
ومع ذلك، لم يكن بعض المستخدمين متأكدين مما إذا كانت حيلتها هي تنظيف اللوحة بالفعل، حيث شكك الكثيرون في خصائص تعقيم الليمون والخل والملح.
وذكر أحد المعلقين: "الليمون والملح بالتأكيد لا "يطهران" أي شيء، هل تريد أن يضع طبيبك الليمون والملح على يديه قبل الجراحة؟" تساءل أحد المستخدمين.
وقال آخر ممازحا الممرضة: "أنا فقط أستخدم مقعد المرحاض الخاص بي كلوح تقطيع." "بكتيريا أقل بـ 200 مرة من ألواح التقطيع الخاصة بي".
وعلق أحدهم عن الطريقة الصحيحة، فقال: "ليس من المفترض أن تستخدم اللحوم على لوح الخشب لأن العصارة تغوص فيها، استخدم قطعة بلاستيكية للحوم والخضار في لوح التقطيع الخشبي!!".
انقسام في اختيار ألواح تقطيع اللحوم والخضار
كان هناك انقسام حول ما إذا كانت ألواح التقطيع الخشبية أو البلاستيكية أكثر صحية، حيث توصلت الأبحاث إلى أن كلاهما آمن بنفس القدر - بشرط أن يتم تنظيفهما بشكل صحيح. يُقترح أيضًا استخدام لوح منفصل للحوم والخضروات.
ومع ذلك، وجدت الأبحاث المنشورة في عام 2015 أن ألواح التقطيع الخشبية آمنة تمامًا مثل البلاستيك. ويشير البحث إلى أنه على الرغم من صعوبة تعقيم الخشب، إلا أنه مضاد للميكروبات بشكل طبيعي.
وقال باحث الغذاء السابق دين أو. كليفر، دكتوراه، لـ All Recipes: "على الرغم من أن البكتيريا التي اختفت من الأسطح الخشبية موجودة على قيد الحياة داخل الخشب لبعض الوقت، إلا أنه لا يمكن اكتشافها إلا عن طريق تقسيم الخشب أو اقتلاعه أو عن طريق دفع الماء بالكامل من سطح إلى آخر.
لكن نوع الخشب مهم لمدى نظافة لوح التقطيع، حيث أن الأخشاب الصلبة أفضل في مقاومة البكتيريا.
يقول الباحث في مجال سلامة الأغذية في ولاية نورث كارولاينا بن تشابمان: "إن الأخشاب الصلبة مثل خشب القيقب ذات حبيبات دقيقة، وتعمل الشعيرات الدموية لتلك الحبيبات على سحب السوائل إلى الأسفل، مما يؤدي إلى احتجاز البكتيريا - التي يتم قتلها عندما يجف اللوح بعد التنظيف".
وأضاف: إن "الأخشاب الناعمة" - مثل السرو - من غير المرجح أن تضعف حافة السكين، ولكنها أكثر خطورة على سلامة الغذاء.
وأوضح تشابمان: "هذا لأن لديهم حبيبات أكبر، مما يسمح للخشب بالانقسام بسهولة أكبر، وتشكيل الأخاديد حيث يمكن للبكتيريا أن تزدهر".
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