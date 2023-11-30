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ألواح التقطيع الخشبية أكثر اتساخا 200 مرة من مقعد المرحاض

11/30/2023 2:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرضت نصائح ممرضة حول كيفية تنظيف لوح التقطيع بشكل صحيح للسخرية، حيث شكك المتابعون في نصيحتها.
الممرضة التجميلية ميراندا، التي ادعت أن لوح التقطيع العادي يحتوي على بكتيريا برازية أكثر بـ 200 مرة من مقعد المرحاض، نشرت الممرضة مقطعا تشرح فيه طريقة سهلة لتنظيف اللوحة الخشبية.
تضمنت حيرتها الغريبة خلط ملح البحر والخل والليمون معًا وفرك لوح التقطيع لمدة 5 دقائق قبل شطفه.
وفي المقطع، الذي تمت مشاهدته أكثر من 1.8 مليون مرة على تطبيق "تيك توك"، قامت ميراندا برش الملح على اللوح، قبل سكب الخل على السطح الخشبي وعصر بعض عصير الليمون عليه قبل فركه بنصف ليمونة.
ثم قامت بغسل الخليط بالماء، معلنة في التعليق أنها "شعرت بالإشمئزاز حقًا" عندما اكتشفت كمية البراز البكتيري الموجودة على اللوح الخشبي.
ومع ذلك، لم يكن بعض المستخدمين متأكدين مما إذا كانت حيلتها هي تنظيف اللوحة بالفعل، حيث شكك الكثيرون في خصائص تعقيم الليمون والخل والملح.
وذكر أحد المعلقين: "الليمون والملح بالتأكيد لا "يطهران" أي شيء، هل تريد أن يضع طبيبك الليمون والملح على يديه قبل الجراحة؟" تساءل أحد المستخدمين.
وقال آخر ممازحا الممرضة: "أنا فقط أستخدم مقعد المرحاض الخاص بي كلوح تقطيع." "بكتيريا أقل بـ 200 مرة من ألواح التقطيع الخاصة بي".
وعلق أحدهم عن الطريقة الصحيحة، فقال: "ليس من المفترض أن تستخدم اللحوم على لوح الخشب لأن العصارة تغوص فيها، استخدم قطعة بلاستيكية للحوم والخضار في لوح التقطيع الخشبي!!".
انقسام في اختيار ألواح تقطيع اللحوم والخضار
كان هناك انقسام حول ما إذا كانت ألواح التقطيع الخشبية أو البلاستيكية أكثر صحية، حيث توصلت الأبحاث إلى أن كلاهما آمن بنفس القدر - بشرط أن يتم تنظيفهما بشكل صحيح. يُقترح أيضًا استخدام لوح منفصل للحوم والخضروات.
ومع ذلك، وجدت الأبحاث المنشورة في عام 2015 أن ألواح التقطيع الخشبية آمنة تمامًا مثل البلاستيك. ويشير البحث إلى أنه على الرغم من صعوبة تعقيم الخشب، إلا أنه مضاد للميكروبات بشكل طبيعي.
وقال باحث الغذاء السابق دين أو. كليفر، دكتوراه، لـ All Recipes: "على الرغم من أن البكتيريا التي اختفت من الأسطح الخشبية موجودة على قيد الحياة داخل الخشب لبعض الوقت، إلا أنه لا يمكن اكتشافها إلا عن طريق تقسيم الخشب أو اقتلاعه أو عن طريق دفع الماء بالكامل من سطح إلى آخر.
لكن نوع الخشب مهم لمدى نظافة لوح التقطيع، حيث أن الأخشاب الصلبة أفضل في مقاومة البكتيريا.
يقول الباحث في مجال سلامة الأغذية في ولاية نورث كارولاينا بن تشابمان: "إن الأخشاب الصلبة مثل خشب القيقب ذات حبيبات دقيقة، وتعمل الشعيرات الدموية لتلك الحبيبات على سحب السوائل إلى الأسفل، مما يؤدي إلى احتجاز البكتيريا - التي يتم قتلها عندما يجف اللوح بعد التنظيف".
وأضاف: إن "الأخشاب الناعمة" - مثل السرو - من غير المرجح أن تضعف حافة السكين، ولكنها أكثر خطورة على سلامة الغذاء.
وأوضح تشابمان: "هذا لأن لديهم حبيبات أكبر، مما يسمح للخشب بالانقسام بسهولة أكبر، وتشكيل الأخاديد حيث يمكن للبكتيريا أن تزدهر".

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