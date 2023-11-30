تراجع صادرات النفط الكويتي إلى اليابان بنسبة 51% في أكتوبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان بنسبة 51.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 3.81 مليون برميل أي ما يعادل 123 ألف برميل يوميا في أول انخفاض منذ شهرين.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت 5.3% من إجمالي واردات طوكيو من النفط الخام مقارنة بنسبة 9.2% لنفس الشهر من العام الماضي.
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وأشار ت إلى أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 15.3% عن العام الماضي لتصل إلى 2.31 مليون بريل يوميا في انخفاض للشهر الرابع على التوالي.
وأضافت أن الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط شكلت ما نسبته 92% من إجمالي الواردات بانخفاض قدره 2.7% عن العام الماضي.
وجاءت السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط إلى اليابان بمعدل يومي بلغ 978 ألف برميل بالرغم من تراجع واردات طوكيو النفطية من الرياض بنسبة 3.9% عن العام الماضي تليها الإمارات بمعدل 934 ألف برميل ثم الكويت بمعدل 123 ألف برميل فالولايات المتحدة الرابعة بمعدل 82 ألف برميل وقطر التي جاءت خامسة بـ73 ألف برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
Source:
MENAFN30112023000202011048ID1107517462
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