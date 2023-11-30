تراجع صادرات النفط الكويتي إلى اليابان بنسبة 51% في أكتوبر الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان بنسبة 51.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 3.81 مليون برميل أي ما يعادل 123 ألف برميل يوميا في أول انخفاض منذ شهرين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت 5.3% من إجمالي واردات طوكيو من النفط الخام مقارنة بنسبة 9.2% لنفس الشهر من العام الماضي.

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وأشار ت إلى أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 15.3% عن العام الماضي لتصل إلى 2.31 مليون بريل يوميا في انخفاض للشهر الرابع على التوالي.

وأضافت أن الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط شكلت ما نسبته 92% من إجمالي الواردات بانخفاض قدره 2.7% عن العام الماضي.

وجاءت السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط إلى اليابان بمعدل يومي بلغ 978 ألف برميل بالرغم من تراجع واردات طوكيو النفطية من الرياض بنسبة 3.9% عن العام الماضي تليها الإمارات بمعدل 934 ألف برميل ثم الكويت بمعدل 123 ألف برميل فالولايات المتحدة الرابعة بمعدل 82 ألف برميل وقطر التي جاءت خامسة بـ73 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

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