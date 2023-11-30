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السوداني: العراق يمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة

11/30/2023 2:19:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام جميع المستثمرين.

وأكد السوداني خلال لقائه مع رئيس شركة شانج شين الصينية زانج جيمنج والوفد المرافق له حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية واع، اليوم الخميس – أن الحكومة ستقدم جميع التسهيلات التي تحتاجها الشركات الكبرى من مختلف الجنسيات.

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وأوضح أن شركة شانج شين، تعد من كبريات الشركات الصينية، وتمتلك استثمارات متعددة في مختلف بلدان العالم، وستقوم بتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية متطورة في محافظة البصرة لصناعة وإنتاج الحديد، باستخدام الحديد الإسفنجي”، فضلا عن أنها بصدد التعاقد لإنشاء مشروع خاص باستثمار الكبريت في العراق؛ بهدف تصديره إلى الخارج.

ولفت السوداني، إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجهات الحكومة في استثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في جميع أنحاء العراق، وتنشيط القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة في حُزم الإصلاح الاقتصادي الذي يشكل أولوية في البرنامج الحكومي.

Source:

MENAFN30112023000202011048ID1107517461

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