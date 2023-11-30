تداول 37 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 15 سفينة وغادرته 15 سفينة، وبلغ عدد السفن التي تم التداول عليها 37 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و297459 شاحنة بالميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة – في بيان اليوم الخميس – أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2396 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و شبرا ،بالإضافة إلى قطارين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية ، موضحا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 119 ألفاو673 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 361 ألفا و496 طن.

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وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1262 حاوية مكافئة، والواردة 429 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 4 آلاف و152 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 19 آلاف و874 طنا، بينما شملت الواردات 31 ألفا و346 طنًا من البضائع.

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