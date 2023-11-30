تداول 37 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 15 سفينة وغادرته 15 سفينة، وبلغ عدد السفن التي تم التداول عليها 37 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و297459 شاحنة بالميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف المركز الإعلامي للهيئة – في بيان اليوم الخميس – أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2396 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و شبرا ،بالإضافة إلى قطارين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية ، موضحا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 119 ألفاو673 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 361 ألفا و496 طن.
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وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1262 حاوية مكافئة، والواردة 429 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 4 آلاف و152 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 19 آلاف و874 طنا، بينما شملت الواردات 31 ألفا و346 طنًا من البضائع.
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MENAFN30112023000202011048ID1107517460
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