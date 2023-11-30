تباطؤ ارتفاع مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأ مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر على أساس سنوي، الأمر الذي يرفع احتمالات إنهاء المصرف المركزي لسياسته النقدية المشددة.
وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التي صدرت الخميس، تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3% في أكتوبر على أساس سنوي، بعد أن بلغ 3.4% في قراءة سبتمبر.
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كما تباطأ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – إلى 3.5% في أكتوبر على أساس سنوي، من 3.7% في قراءة سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ ربيع عام 2021.
وأوضحت البيانات زيادة الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% أو ما يعادل 57.1 مليار دولار في أكتوبر على أساس شهري، في حين ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 41.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
Source:
MENAFN30112023000202011048ID1107517459
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