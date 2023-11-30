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تباطؤ ارتفاع مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر

11/30/2023 2:19:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر على أساس سنوي، الأمر الذي يرفع احتمالات إنهاء المصرف المركزي لسياسته النقدية المشددة.

وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التي صدرت الخميس، تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3% في أكتوبر على أساس سنوي، بعد أن بلغ 3.4% في قراءة سبتمبر.

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كما تباطأ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – إلى 3.5% في أكتوبر على أساس سنوي، من 3.7% في قراءة سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ ربيع عام 2021.

وأوضحت البيانات زيادة الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% أو ما يعادل 57.1 مليار دولار في أكتوبر على أساس شهري، في حين ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 41.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

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MENAFN30112023000202011048ID1107517459

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