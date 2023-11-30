وثاق للتأمين التكافلى ترفع رأسمالها المدفوع إلى 400 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة وثاق للتأمين التكافلى مصر، زيادة حصتها السوقية بنشاط تأمينات الممتلكات بالسوق المصرى إلى 10% خلال الفترة المقبلة.

وقال زياد مطاوع، عضو مجلس إدارة الشركة، إن الحصة السوقية الحالية للشركة تصل لنحو 5.6%.

موضوعاتوزير التنمية المحلية: إزالة 17 ألف حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية “الوزراء” يوافق على ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية فى“أسيوط” وزير التجارة يدشن مجمع ميديا الصناعي باستثمارات 105 ملايين دولار

وأوضح عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على زيادة رأسمالها المرخص به إلى مليار جنيه وزيادة رأسمال الشركة المدفوع ليصبح 400 مليون جنيه مقابل 320 مليون جنيه، بزيادة 80 مليون جنيه ممولة من الأرباح.

وأشار جاد إلى أنه من المقرر تغطية رأس المال المرخص به خلال 10 سنوات.

وقال عادل فطورى، العضو المنتدب للشركة، إن محفظة أقساط الشركة بلغت 540 مليون جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالى الجارى.

وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، بمعدل نمو 44% مقابل العام المالى الماضى والبالغ 902 مليون جنيه.