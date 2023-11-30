وثاق للتأمين التكافلى ترفع رأسمالها المدفوع إلى 400 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة وثاق للتأمين التكافلى مصر، زيادة حصتها السوقية بنشاط تأمينات الممتلكات بالسوق المصرى إلى 10% خلال الفترة المقبلة.
وقال زياد مطاوع، عضو مجلس إدارة الشركة، إن الحصة السوقية الحالية للشركة تصل لنحو 5.6%.
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وأوضح عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على زيادة رأسمالها المرخص به إلى مليار جنيه وزيادة رأسمال الشركة المدفوع ليصبح 400 مليون جنيه مقابل 320 مليون جنيه، بزيادة 80 مليون جنيه ممولة من الأرباح.
وأشار جاد إلى أنه من المقرر تغطية رأس المال المرخص به خلال 10 سنوات.
وقال عادل فطورى، العضو المنتدب للشركة، إن محفظة أقساط الشركة بلغت 540 مليون جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالى الجارى.
وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، بمعدل نمو 44% مقابل العام المالى الماضى والبالغ 902 مليون جنيه.
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