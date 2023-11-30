-->

Friday, 01 December 2023 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وثاق للتأمين التكافلى ترفع رأسمالها المدفوع إلى 400 مليون جنيه

11/30/2023 2:19:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة وثاق للتأمين التكافلى مصر، زيادة حصتها السوقية بنشاط تأمينات الممتلكات بالسوق المصرى إلى 10% خلال الفترة المقبلة.

وقال زياد مطاوع، عضو مجلس إدارة الشركة، إن الحصة السوقية الحالية للشركة تصل لنحو 5.6%.

موضوعات متعلقة وزير التنمية المحلية: إزالة 17 ألف حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية “الوزراء” يوافق على ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية فى“أسيوط” وزير التجارة يدشن مجمع ميديا الصناعي باستثمارات 105 ملايين دولار

وأوضح عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على زيادة رأسمالها المرخص به إلى مليار جنيه وزيادة رأسمال الشركة المدفوع ليصبح 400 مليون جنيه مقابل 320 مليون جنيه، بزيادة 80 مليون جنيه ممولة من الأرباح.

وأشار جاد إلى أنه من المقرر تغطية رأس المال المرخص به خلال 10 سنوات.

وقال عادل فطورى، العضو المنتدب للشركة، إن محفظة أقساط الشركة بلغت 540 مليون جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالى الجارى.

وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، بمعدل نمو 44% مقابل العام المالى الماضى والبالغ 902 مليون جنيه.

MENAFN30112023000202011048ID1107517457

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث