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رويترز: السعودية تستعد لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أوائل 2024

11/30/2023 2:19:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نقلت وكالة رويترز عن مصدر في اجتماع أوبك+ أن السعودية تستعد لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في أوائل عام 2024 بموجب شروط اتفاق أوبك+ اليوم الخميس مع مساهمة روسيا بخفض قدره 500 ألف برميل يوميا.

أضاف المصدر للوكالة أن من المتوقع أيضا أن يساهم أعضاء آخرون في تحالف المنتجين بتخفيضات إضافية.

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وبدأ اجتماع اوبك + افتزاضياً قبل قليل برئاسة وزير الطاقة السعودي.

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