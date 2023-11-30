رويترز: السعودية تستعد لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أوائل 2024

MENAFN - Al-Borsa News) نقلت وكالة رويترز عن مصدر في اجتماع أوبك+ أن السعودية تستعد لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في أوائل عام 2024 بموجب شروط اتفاق أوبك+ اليوم الخميس مع مساهمة روسيا بخفض قدره 500 ألف برميل يوميا.

أضاف المصدر للوكالة أن من المتوقع أيضا أن يساهم أعضاء آخرون في تحالف المنتجين بتخفيضات إضافية.

موضوعاتتقرير: البرازيل ستنضم إلى أوبك بلس اعتبارًا من يناير عقود الغاز الأمريكية تتراجع 1.5% بعد ارتفاع غير متوقع في المخزونات مسؤول روسى: أكثر من 96 ألف طن أسمدة لا تزال محتجزة فى الموانئ الأوروبية

وبدأ اجتماع اوبك + افتزاضياً قبل قليل برئاسة وزير الطاقة السعودي.