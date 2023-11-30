رويترز: السعودية تستعد لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أوائل 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نقلت وكالة رويترز عن مصدر في اجتماع أوبك+ أن السعودية تستعد لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في أوائل عام 2024 بموجب شروط اتفاق أوبك+ اليوم الخميس مع مساهمة روسيا بخفض قدره 500 ألف برميل يوميا.
أضاف المصدر للوكالة أن من المتوقع أيضا أن يساهم أعضاء آخرون في تحالف المنتجين بتخفيضات إضافية.
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وبدأ اجتماع اوبك + افتزاضياً قبل قليل برئاسة وزير الطاقة السعودي.
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