انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار إلى أدنى مستوى منذ 20 عامًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا، مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها خلال هذا العام.
ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 5.1% إلى 71.4 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ بدء السجلات في عام 2001.
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وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:” الانخفاضات المتتالية خلال الأسابيع الأخيرة في معدلات الرهن العقاري ستساعد في تشجيع المزيد من مشتري المنازل، لكن محدودية المعروض من المنازل يمنع بشكل كبير تلبية الطلب على الإسكان بشكل كامل”.
واختتم“يون”:“مبيعات المنازل ترتفع في الأماكن التي يتوفر فيها المزيد من المخزون، كانت مبيعات العقارات التي تزيد أسعارها على 750 ألف دولار أعلى مما كانت عليه قبل عام، نظرًا لوجود مخزون أكبر عند هذه النقطة السعرية مما رأيناه في أكتوبر العام الماضي”.
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MENAFN30112023000202011048ID1107517455
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