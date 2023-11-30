انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار إلى أدنى مستوى منذ 20 عامًا

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا، مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها خلال هذا العام.

ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت مبيعات المنازل قيد الانتظار – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 5.1% إلى 71.4 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ بدء السجلات في عام 2001.

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وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:” الانخفاضات المتتالية خلال الأسابيع الأخيرة في معدلات الرهن العقاري ستساعد في تشجيع المزيد من مشتري المنازل، لكن محدودية المعروض من المنازل يمنع بشكل كبير تلبية الطلب على الإسكان بشكل كامل”.

واختتم“يون”:“مبيعات المنازل ترتفع في الأماكن التي يتوفر فيها المزيد من المخزون، كانت مبيعات العقارات التي تزيد أسعارها على 750 ألف دولار أعلى مما كانت عليه قبل عام، نظرًا لوجود مخزون أكبر عند هذه النقطة السعرية مما رأيناه في أكتوبر العام الماضي”.

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