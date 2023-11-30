عقود الغاز الأمريكية تتراجع 1.5% بعد ارتفاع غير متوقع في المخزونات

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات الخميس، بعد ارتفاع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من نوفمبر بشكل غير متوقع، في ظل زيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية.

ولامست أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر يناير 2.761 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية منخفضة بنسبة 1.55%، قبل أن تقلص خسائرها عند 2.787 دولار.

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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 10 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي عند 3.836 تريليون قدم مكعبة، خلافًا للتوقعات بانخفاض 8 مليارات قدم مكعبة.

ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع متوسط ​​إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى 107.7 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهر نوفمبر، من مستوى قياسي بلغ 104.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في أكتوبر.

وبحسب البيانات، من المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز الأمريكي، بما في ذلك الصادرات، من 129.3 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الأسبوع، إلى 119.6 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات أن يظل الطقس أكثر دفئًا من المعتاد حتى 14 ديسمبر.