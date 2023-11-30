عقود الغاز الأمريكية تتراجع 1.5% بعد ارتفاع غير متوقع في المخزونات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات الخميس، بعد ارتفاع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من نوفمبر بشكل غير متوقع، في ظل زيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية.
ولامست أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر يناير 2.761 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية منخفضة بنسبة 1.55%، قبل أن تقلص خسائرها عند 2.787 دولار.
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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 10 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي عند 3.836 تريليون قدم مكعبة، خلافًا للتوقعات بانخفاض 8 مليارات قدم مكعبة.
ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى 107.7 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهر نوفمبر، من مستوى قياسي بلغ 104.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في أكتوبر.
وبحسب البيانات، من المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز الأمريكي، بما في ذلك الصادرات، من 129.3 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الأسبوع، إلى 119.6 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات أن يظل الطقس أكثر دفئًا من المعتاد حتى 14 ديسمبر.
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