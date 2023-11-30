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تقرير: البرازيل ستنضم إلى أوبك بلس اعتبارًا من يناير

11/30/2023 2:19:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مندوب في“أوبك بلس” الخميس، إنه من المقرر انضمام البرازيل إلى مجموعة الدول المنتجة للنفط والتي تضم السعودية وروسيا اعتبارًا من يناير 2024، بحسب“رويترز”.

وقال“هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة“أوبك” في وقت سابق، خلال مؤتمر“أرجوس” للنفط الخام الأوروبي، إن باب“أوبك” مفتوح إذا رغبت البرازيل في الانضمام إلى تحالف الدول المصدرة للنفط.

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ووصل إنتاج البرازيل من النفط والغاز إلى مستويات قياسية في يوليو عند 4.48 مليون برميل يوميًا، وارتفع إنتاج النفط بنسبة 18.6% على أساس سنوي وفقا لبيانات الحكومية، ليصل إلى 3.51 مليون برميل يوميًا.

وتتوقع“وود ماكنزي” أن تعزز شركات النفط الخاصة في البرازيل الإنتاج بنسبة 75% بحلول عام 2030، كما تشير التقديرات إلى تحقيق شركة“بتروبراس” التي تديرها الدولة نموًا في الإنتاج بنسبة 81% خلال نفس الإطار الزمني.

Source:

MENAFN30112023000202011048ID1107517453

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