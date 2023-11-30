تقرير: البرازيل ستنضم إلى أوبك بلس اعتبارًا من يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مندوب في“أوبك بلس” الخميس، إنه من المقرر انضمام البرازيل إلى مجموعة الدول المنتجة للنفط والتي تضم السعودية وروسيا اعتبارًا من يناير 2024، بحسب“رويترز”.
وقال“هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة“أوبك” في وقت سابق، خلال مؤتمر“أرجوس” للنفط الخام الأوروبي، إن باب“أوبك” مفتوح إذا رغبت البرازيل في الانضمام إلى تحالف الدول المصدرة للنفط.
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ووصل إنتاج البرازيل من النفط والغاز إلى مستويات قياسية في يوليو عند 4.48 مليون برميل يوميًا، وارتفع إنتاج النفط بنسبة 18.6% على أساس سنوي وفقا لبيانات الحكومية، ليصل إلى 3.51 مليون برميل يوميًا.
وتتوقع“وود ماكنزي” أن تعزز شركات النفط الخاصة في البرازيل الإنتاج بنسبة 75% بحلول عام 2030، كما تشير التقديرات إلى تحقيق شركة“بتروبراس” التي تديرها الدولة نموًا في الإنتاج بنسبة 81% خلال نفس الإطار الزمني.
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MENAFN30112023000202011048ID1107517453
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