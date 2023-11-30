الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 6% وتنهي سلسلة خسائرها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام آخر جلسات الأسبوع، مع التفاؤل ببيانات أولية أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال نوفمبر من 2.9% في أكتوبر، وهو أقل بكثير من التوقعات عند 2.7%.
وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.55% إلى 461.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 15 سبتمبر، ليحقق مكاسب شهرية بنسبة 6.45%، منهيًا سلسلة خسائر استمرت 3 أشهر.
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وارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.4% عند 7453 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.3% عند 16215 نقطة، فيما صعد مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.6% عند 7310 نقاط.
وفي أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا على أساس معدل موسميًا، إلى 5.9% في نوفمبر، من 5.8% في أكتوبر، كما زادت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت بيانات منفصلة، تباطؤ معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 3.4% في نوفمبر، بعد أن بلغ 4% في أكتوبر، وانكماش الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%.
Source:
MENAFN30112023000202011048ID1107517452
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