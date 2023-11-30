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الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 6% وتنهي سلسلة خسائرها

11/30/2023 2:19:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام آخر جلسات الأسبوع، مع التفاؤل ببيانات أولية أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال نوفمبر من 2.9% في أكتوبر، وهو أقل بكثير من التوقعات عند 2.7%.

وفي نهاية التداولات، صعدت قيمة مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.55% إلى 461.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 15 سبتمبر، ليحقق مكاسب شهرية بنسبة 6.45%، منهيًا سلسلة خسائر استمرت 3 أشهر.

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وارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.4% عند 7453 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.3% عند 16215 نقطة، فيما صعد مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.6% عند 7310 نقاط.

وفي أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا على أساس معدل موسميًا، إلى 5.9% في نوفمبر، من 5.8% في أكتوبر، كما زادت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات منفصلة، تباطؤ معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 3.4% في نوفمبر، بعد أن بلغ 4% في أكتوبر، وانكماش الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%.

Source:

MENAFN30112023000202011048ID1107517452

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