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124 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في نوفمبر

11/30/2023 2:19:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها خلال تداولات شهر نوفمبر الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 124 مليار درهم.

وذكرت وكالة انباء الإمارات“وام” ان المكاسب الشهرية توزعت بواقع 101.5 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و22.4 مليار درهم لسوق دبي المالي.

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وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.445 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 3.569 تريليون درهم بنهاية شهر نوفمبر الجاري، موزعة بواقع 2.893 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و676.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 32.7 مليار درهم موزعة بواقع 22.5 مليار درهم في سوق أبوظبي و10.2 ملياري درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 8.88 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 504.09 ألف صفقة.

وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 2.49% رابحاً نحو 226.9 نقطة ليقفل عند 9334.17 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” مرتفعاً بنسبة 2.31% بمكاسب 215.69 نقطة عند مستوي 9559.57 نقطة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 2.97% أو ما يوازي 115.28 نقطة ليقفل عند 3992.36 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم العقار بنسبة 10.6% والخدمات 2.89% والمالية 2.52%.

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