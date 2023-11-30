124 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها خلال تداولات شهر نوفمبر الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 124 مليار درهم.
وذكرت وكالة انباء الإمارات“وام” ان المكاسب الشهرية توزعت بواقع 101.5 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و22.4 مليار درهم لسوق دبي المالي.
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وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.445 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 3.569 تريليون درهم بنهاية شهر نوفمبر الجاري، موزعة بواقع 2.893 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و676.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 32.7 مليار درهم موزعة بواقع 22.5 مليار درهم في سوق أبوظبي و10.2 ملياري درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 8.88 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 504.09 ألف صفقة.
وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 2.49% رابحاً نحو 226.9 نقطة ليقفل عند 9334.17 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” مرتفعاً بنسبة 2.31% بمكاسب 215.69 نقطة عند مستوي 9559.57 نقطة.
وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 2.97% أو ما يوازي 115.28 نقطة ليقفل عند 3992.36 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم العقار بنسبة 10.6% والخدمات 2.89% والمالية 2.52%.
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