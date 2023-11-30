النفط يتحول للانخفاض بأكثر من 2% بعد اجتماع أوبك بلس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للانخفاض خلال تعاملات الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعد عدم تناول البيان الصحفي الصادر من أعضاء دول“أوبك بلس”، أي تخفيضات إضافية في الإمدادات، والإكتفاء بذكر“تخفيضات طوعية” تقترب من مليوني برميل أوائل العام القادم أعلنتها كل بلد كما أشارت“رويترز”.
وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 2.3% بما يعادل 1.9 دولار عند 80.98 دولار للبرميل.
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فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة 2.45% أو 1.89 دولار، ليسجل 75.97 دولار للبرميل، بعد أن لامس 79.60 دولار خلال الجلسة.
وحدد بيان أعضاء دول“أوبك بلس” خلال الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين مستويات إنتاج دول إفريقية على النحو التالي: أنجولا بـ 1.11 مليون برميل يوميًا، والكونغو بـ 277 ألف برميل يوميًا، ونيجيريا بـ 1.5 مليون برميل يوميًا، كما من المقرر أن تنضم البرازيل اعتبارًا من يناير 2024.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق“أوبك بلس”
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