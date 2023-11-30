النفط يتحول للانخفاض بأكثر من 2% بعد اجتماع أوبك بلس

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للانخفاض خلال تعاملات الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعد عدم تناول البيان الصحفي الصادر من أعضاء دول“أوبك بلس”، أي تخفيضات إضافية في الإمدادات، والإكتفاء بذكر“تخفيضات طوعية” تقترب من مليوني برميل أوائل العام القادم أعلنتها كل بلد كما أشارت“رويترز”.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 2.3% بما يعادل 1.9 دولار عند 80.98 دولار للبرميل.

موضوعاتالسعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول 2024 روسيا تعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يوميًا أوبك بلس تحدد أهداف إنتاج جديدة لأنجولا والكونغو ونيجيريا في 2024

فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة 2.45% أو 1.89 دولار، ليسجل 75.97 دولار للبرميل، بعد أن لامس 79.60 دولار خلال الجلسة.

وحدد بيان أعضاء دول“أوبك بلس” خلال الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين مستويات إنتاج دول إفريقية على النحو التالي: أنجولا بـ 1.11 مليون برميل يوميًا، والكونغو بـ 277 ألف برميل يوميًا، ونيجيريا بـ 1.5 مليون برميل يوميًا، كما من المقرر أن تنضم البرازيل اعتبارًا من يناير 2024.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق“أوبك بلس”