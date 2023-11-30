أوبك بلس تحدد أهداف إنتاج جديدة لأنجولا والكونغو ونيجيريا في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد أعضاء دول“أوبك بلس” خلال الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين، افتراضيًا عبر الإنترنت، التزامهم المستمر في إعلان التعاون بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة.
وبحسب البيان الصادر بعد اجتماع الخميس، رحبوا بـ”ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا”، وزير المناجم والطاقة في البرازيل، التي ستنضم إلى“أوبك بلس” اعتبارا من يناير 2024.
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وأشاروا إلى أنه وفقًا لقرار الاجتماع الوزاري السابق، تم الانتهاء من التقييم من قبل المصادر المستقلة لمستوى الإنتاج الذي يمكن أن تحققه ثلاث دول إفريقية في عام 2024، على النحو التالي: أنجولا بـ 1.11 مليون برميل يوميًا، والكونغو بـ 277 ألف برميل يوميًا، ونيجيريا بـ 1.5 مليون برميل يوميًا.
ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين لدول“أوبك بلس” في الأول من يونيو 2024 في فيينا.
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MENAFN30112023000202011048ID1107517449
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