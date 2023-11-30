أوبك بلس تحدد أهداف إنتاج جديدة لأنجولا والكونغو ونيجيريا في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أكد أعضاء دول“أوبك بلس” خلال الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين، افتراضيًا عبر الإنترنت، التزامهم المستمر في إعلان التعاون بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة.

وبحسب البيان الصادر بعد اجتماع الخميس، رحبوا بـ”ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا”، وزير المناجم والطاقة في البرازيل، التي ستنضم إلى“أوبك بلس” اعتبارا من يناير 2024.

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وأشاروا إلى أنه وفقًا لقرار الاجتماع الوزاري السابق، تم الانتهاء من التقييم من قبل المصادر المستقلة لمستوى الإنتاج الذي يمكن أن تحققه ثلاث دول إفريقية في عام 2024، على النحو التالي: أنجولا بـ 1.11 مليون برميل يوميًا، والكونغو بـ 277 ألف برميل يوميًا، ونيجيريا بـ 1.5 مليون برميل يوميًا.

ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين لدول“أوبك بلس” في الأول من يونيو 2024 في فيينا.

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