أمريكا ترسل وفدًا رفيع المستوى للمشاركة في كوب 28

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يشارك وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام 2023 (كوب 28 ) خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين كبار من أكثر من 20 وزارة ووكالة ومنظمة أمريكية سيسافرون إلى دبي، بالإمارات العربية المتحدة، لتعزيز أهداف الولايات المتحدة وضمان تحقيق نتيجة قوية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) لعام 2023.
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وأوضح البيان أنه سيترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري، بالإضافة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي ستحضر المؤتمر في الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر.
ويضم الوفد الأمريكي مسؤولين أمريكيين كبار آخرين من بينهم أليس أولبرايت، الرئيسة التنفيذية، لمؤسسة تحدي الألفية، وروستن بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن و مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دين كريسويل و كبير مستشاري الطاقة والاستثمار في البيت الأبيض عاموس هوكستين و مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور.
كما سيضم الوفد الأمريكي مجموعة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الذين يعملون في القضايا المتعلقة بعلاقة المناخ بالصراع والأمن الغذائي والجنس والصحة العالمية والدبلوماسية دون الوطنية والشباب.
Source:
MENAFN30112023000202011048ID1107517448
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