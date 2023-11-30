أمريكا ترسل وفدًا رفيع المستوى للمشاركة في كوب 28

MENAFN - Al-Borsa News) يشارك وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام 2023 (كوب 28 ) خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين كبار من أكثر من 20 وزارة ووكالة ومنظمة أمريكية سيسافرون إلى دبي، بالإمارات العربية المتحدة، لتعزيز أهداف الولايات المتحدة وضمان تحقيق نتيجة قوية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) لعام 2023.

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وأوضح البيان أنه سيترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري، بالإضافة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي ستحضر المؤتمر في الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر.

ويضم الوفد الأمريكي مسؤولين أمريكيين كبار آخرين من بينهم أليس أولبرايت، الرئيسة التنفيذية، لمؤسسة تحدي الألفية، وروستن بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن و مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دين كريسويل و كبير مستشاري الطاقة والاستثمار في البيت الأبيض عاموس هوكستين و مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور.

كما سيضم الوفد الأمريكي مجموعة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الذين يعملون في القضايا المتعلقة بعلاقة المناخ بالصراع والأمن الغذائي والجنس والصحة العالمية والدبلوماسية دون الوطنية والشباب.

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