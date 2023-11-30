روسيا تعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يوميًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت روسيا تعزيز خفضها الطوعي في إمدادات النفط، وتمديد فترة العمل به حتى الربع الأول من عام 2024، مع إعلان العديد من الأعضاء الآخرين في“أوبك بلس” عن تخفيضات للعام المقبل.
وقال“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي، إن روسيا ستزيد خفض إمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول، وسيشمل ذلك خفضًا قدره 300 ألف برميل يوميًا في إمدادات الخام، و200 ألف برميل يوميًا في المنتجات النفطية.
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وأعلن منتجو“أوبك بلس” آخرون عن تخفيضات طوعية، بما في ذلك العراق بـ220 ألف برميل يوميًا، والكويت 135 ألف برميل يوميًا، وعمان 42 ألف برميل يوميًا، حسبما نقلت“إس آند بي جلوبال إنسايتس”.
يأتي هذا بعد أن أعلنت السعودية تمديد خفضها البالغ مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024، ليظل إنتاجها عند حوالي 9 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية مارس القادم.
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MENAFN30112023000202011048ID1107517447
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