روسيا تعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يوميًا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت روسيا تعزيز خفضها الطوعي في إمدادات النفط، وتمديد فترة العمل به حتى الربع الأول من عام 2024، مع إعلان العديد من الأعضاء الآخرين في“أوبك بلس” عن تخفيضات للعام المقبل.

وقال“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي، إن روسيا ستزيد خفض إمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول، وسيشمل ذلك خفضًا قدره 300 ألف برميل يوميًا في إمدادات الخام، و200 ألف برميل يوميًا في المنتجات النفطية.

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وأعلن منتجو“أوبك بلس” آخرون عن تخفيضات طوعية، بما في ذلك العراق بـ220 ألف برميل يوميًا، والكويت 135 ألف برميل يوميًا، وعمان 42 ألف برميل يوميًا، حسبما نقلت“إس آند بي جلوبال إنسايتس”.

يأتي هذا بعد أن أعلنت السعودية تمديد خفضها البالغ مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024، ليظل إنتاجها عند حوالي 9 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية مارس القادم.

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