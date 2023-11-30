كوب 28 يعتمد صندوق الخسائر والأضرار رسميًا فى يومه الأول

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد مندوبو الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، المنعقد في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس رسميًا صندوق“الخسائر والأضرار”، لتحويل الأموال إلى البلدان الأكثر تضرراً من أزمة المناخ.

وذكر المؤتمر – في بيان له اليوم نقلته شبكة“سي إن إن” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم – أنه للمرة الأولى يتم اعتماد قرار في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف، حيث لم يتلق القرار أية اعتراضات، وأعرب المندوبون عن ترحيبهم بهذا التطور بعد سنوات من الجدل بشأن من يجب أن يدفع ثمن التأثيرات المناخية.

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وتعهدت عدة دول بتقديم أموال لصندوق الأضرار بعد إنشائه اليوم، وفقا للبيان، حيث تعهدت كل من الإمارات وألمانيا بـ100 مليون دولار، كما أعلنت المملكة المتحدة عن 60 مليون جنيه إسترليني، سيتم استخدام جزء منها في“ترتيبات أخرى”، بينما تعهدت الولايات المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار للصندوق وساهمت اليابان بمبلغ 10 ملايين دولار.

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