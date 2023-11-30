كوب 28 يعتمد صندوق الخسائر والأضرار رسميًا فى يومه الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد مندوبو الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، المنعقد في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس رسميًا صندوق“الخسائر والأضرار”، لتحويل الأموال إلى البلدان الأكثر تضرراً من أزمة المناخ.
وذكر المؤتمر – في بيان له اليوم نقلته شبكة“سي إن إن” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم – أنه للمرة الأولى يتم اعتماد قرار في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف، حيث لم يتلق القرار أية اعتراضات، وأعرب المندوبون عن ترحيبهم بهذا التطور بعد سنوات من الجدل بشأن من يجب أن يدفع ثمن التأثيرات المناخية.
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وتعهدت عدة دول بتقديم أموال لصندوق الأضرار بعد إنشائه اليوم، وفقا للبيان، حيث تعهدت كل من الإمارات وألمانيا بـ100 مليون دولار، كما أعلنت المملكة المتحدة عن 60 مليون جنيه إسترليني، سيتم استخدام جزء منها في“ترتيبات أخرى”، بينما تعهدت الولايات المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار للصندوق وساهمت اليابان بمبلغ 10 ملايين دولار.
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MENAFN30112023000202011048ID1107517445
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