الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم بيانات أظهرت مرونة سوق العمل الأمريكية رغم تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية، لكنها حققت مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 0.5% أو 9.9 دولار عند 2057.2 دولار للأوقية، فيما تراجعت عقود ديسمبر بنسبة 0.45% إلى 2038.1 دولار للأوقية، لكنها أنهت الشهر محققة مكاسب بنسبة 2.2%.

موضوعاتتراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات من الفيدرالي 180 مليون دولار صادرات مستهدفة لـ((سويس جولد)) بنهاية العام الحالي الذهب يعزز مكاسبه ويحقق أعلى تسوية منذ منتصف مايو

بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.65% عند 103.44 نقطة في الساعة 09:32 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس 102.72 نقطة.

وقال“جون ويليامز” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن استمرار الضغوط التضخمية، قد يدعو إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية، حيث قد يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 7 آلاف طلب عند 218 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر، وهو أقل من التوقعات التي رجحت وصولها إلى 220 ألف طلب.

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