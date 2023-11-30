الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم بيانات أظهرت مرونة سوق العمل الأمريكية رغم تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية، لكنها حققت مكاسب للشهر الثاني على التوالي.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 0.5% أو 9.9 دولار عند 2057.2 دولار للأوقية، فيما تراجعت عقود ديسمبر بنسبة 0.45% إلى 2038.1 دولار للأوقية، لكنها أنهت الشهر محققة مكاسب بنسبة 2.2%.
موضوعات متعلقة
تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات من الفيدرالي 180 مليون دولار صادرات مستهدفة لـ((سويس جولد)) بنهاية العام الحالي الذهب يعزز مكاسبه ويحقق أعلى تسوية منذ منتصف مايو
بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.65% عند 103.44 نقطة في الساعة 09:32 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس 102.72 نقطة.
وقال“جون ويليامز” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن استمرار الضغوط التضخمية، قد يدعو إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية، حيث قد يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 7 آلاف طلب عند 218 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر، وهو أقل من التوقعات التي رجحت وصولها إلى 220 ألف طلب.
Source:
MENAFN30112023000202011048ID1107517444
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.