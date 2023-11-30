الاحتلال يهدم غرفا سكنية وخزانات مياه ويدمر شبكات كهرباء ومياه في قرية فراسين غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 5 غرف سكنية و5 خزانات مياه، في قرية فراسين القريبة من بلدة يعبد غرب جنين دون سابق إنذار، ودمرت خطوط المياه والكهرباء، ولوحة الطاقة الشمسية.
وأفاد نائب رئيس مجلس قروي فراسين محمود عمارنة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال هدمت خمس غرف سكنية، مكونة من الطوب والزينكو، تؤوي ما يزيد على 20 فردا ومساحة كل بيت من 40-80 مترا مربعا، دون سابق إنذار، ومنعتهم من إخراج مقتنياتهم، وقامت بتخريب مولد الكهرباء، وشبكات المياه والطاقة الشمسية وخزانات المياه والمواد الزراعية.
وأشار عمارنة الى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتلعت وجرفت قبل نحو أسبوعين 500 شجرة مثمرة (خوخ، وتفاح، وأفوكادو)، كما هدمت مدخل مغارة أثرية وأغلقتها بالسواتر الترابية، ودمرت كاميرات المراقبة وكل شيء قابل للحياة.
وأضاف أن سلطات الاحتلال قامت باستغلال العدوان على قطاع غزة ودمرت القرية، لافتا إلى أنه منذ سنوات يتعرض المواطنون في القرية لمحاولة ترحيلهم، والاستيلاء على أراضيهم.
وبين عمارنة أن نحو 200 نسمة يعيشون في هذه القرية الواقعة بين محافظتي جنين وطولكرم، كما تقع بالقرب من مستعمرة "حرميش" المقامة على أراضي بلدة يعبد، وبؤرة استعمارية أخرى.
وأضاف أن معظم مساكن ومنشآت هذه القرية مهددة من قبل الاحتلال الذي سبق وأن هدم بركسات أغنام فيها، وسلم بعض المواطنين إخطارات هدم لمبانٍ متواضعة مبنية بالطوب.
MENAFN30112023000205011050ID1107517426
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.