الاحتلال يهدم غرفا سكنية وخزانات مياه ويدمر شبكات كهرباء ومياه في قرية فراسين غرب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 5 غرف سكنية و5 خزانات مياه، في قرية فراسين القريبة من بلدة يعبد غرب جنين دون سابق إنذار، ودمرت خطوط المياه والكهرباء، ولوحة الطاقة الشمسية.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي فراسين محمود عمارنة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال هدمت خمس غرف سكنية، مكونة من الطوب والزينكو، تؤوي ما يزيد على 20 فردا ومساحة كل بيت من 40-80 مترا مربعا، دون سابق إنذار، ومنعتهم من إخراج مقتنياتهم، وقامت بتخريب مولد الكهرباء، وشبكات المياه والطاقة الشمسية وخزانات المياه والمواد الزراعية.

وأشار عمارنة الى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتلعت وجرفت قبل نحو أسبوعين 500 شجرة مثمرة (خوخ، وتفاح، وأفوكادو)، كما هدمت مدخل مغارة أثرية وأغلقتها بالسواتر الترابية، ودمرت كاميرات المراقبة وكل شيء قابل للحياة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال قامت باستغلال العدوان على قطاع غزة ودمرت القرية، لافتا إلى أنه منذ سنوات يتعرض المواطنون في القرية لمحاولة ترحيلهم، والاستيلاء على أراضيهم.

وبين عمارنة أن نحو 200 نسمة يعيشون في هذه القرية الواقعة بين محافظتي جنين وطولكرم، كما تقع بالقرب من مستعمرة "حرميش" المقامة على أراضي بلدة يعبد، وبؤرة استعمارية أخرى.

وأضاف أن معظم مساكن ومنشآت هذه القرية مهددة من قبل الاحتلال الذي سبق وأن هدم بركسات أغنام فيها، وسلم بعض المواطنين إخطارات هدم لمبانٍ متواضعة مبنية بالطوب.



