بحضور ثلاثة وزراء... لجنة تنسيق المساعدات تعقد اجتماعا في رفح

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/عقدت لجنة تنسيق المساعدات، اليوم الخميس، اجتماعا في مبنى جمعية الهلال الأحمر في رفح جنوب قطاع غزة.
وحضر الاجتماع، وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، وطاقم الهلال الأحمر، وممثلون عن وزارتي الأشغال والريادة.
ونفذ الوزراء برفقة الهلال الأحمر جولة تفقدية داخل معبر رفح، واطلعوا عن كثب على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وخلال حديثهم لوسائل الإعلام، قدم الوزراء الشكر باسم الشعب الفلسطيني لدولة قطر والدول العربية والإسلامية والصديقة على الدور الإغاثي المهم الذي يقومون به.
كما التقوا بممثل المملكة العربية السعودية، الذي أبدى استعداد المملكة لاستقبال آلاف الجرحى.
MENAFN30112023000205011050ID1107517425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.