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بحضور ثلاثة وزراء... لجنة تنسيق المساعدات تعقد اجتماعا في رفح

11/30/2023 2:17:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/عقدت لجنة تنسيق المساعدات، اليوم الخميس، اجتماعا في مبنى جمعية الهلال الأحمر في رفح جنوب قطاع غزة.

وحضر الاجتماع، وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، وطاقم الهلال الأحمر، وممثلون عن وزارتي الأشغال والريادة.

ونفذ الوزراء برفقة الهلال الأحمر جولة تفقدية داخل معبر رفح، واطلعوا عن كثب على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وخلال حديثهم لوسائل الإعلام، قدم الوزراء الشكر باسم الشعب الفلسطيني لدولة قطر والدول العربية والإسلامية والصديقة على الدور الإغاثي المهم الذي يقومون به.

كما التقوا بممثل المملكة العربية السعودية، الذي أبدى استعداد المملكة لاستقبال آلاف الجرحى.


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