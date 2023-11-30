مستوطون وجنود الاحتلال يهاجمون منازل المواطنين في مسافر يطا

وقال رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، إن مستوطنين وجنود الاحتلال اقتحموا منطقة التوانة بمسافر يطا، واعتقلوا المواطن أمجد موسى ربعي، عقب مهاجمة منزله ومنزليْ شقيقيه مصعب وكمال موسى ربعي، والاعتداء على عائلاتهم بالضرب والشتائم، وتهديدهم بقتل أحدهم قريبا.

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