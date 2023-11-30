مستوطون وجنود الاحتلال يهاجمون منازل المواطنين في مسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/هاجم مستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منازل المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، إن مستوطنين وجنود الاحتلال اقتحموا منطقة التوانة بمسافر يطا، واعتقلوا المواطن أمجد موسى ربعي، عقب مهاجمة منزله ومنزليْ شقيقيه مصعب وكمال موسى ربعي، والاعتداء على عائلاتهم بالضرب والشتائم، وتهديدهم بقتل أحدهم قريبا.
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