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الاحتلال يقتحم قرية مردا شمال سلفيت

11/30/2023 2:17:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية مردا، شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجبرت عددا من أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

وتتعرض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، التي تغلق مداخلها وتقتحمها بين حين وآخر.


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