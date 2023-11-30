الاحتلال يقتحم قرية مردا شمال سلفيت
التاريخ
11/30/2023 2:17:28 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية مردا، شمال سلفيت.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجبرت عددا من أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.
وتتعرض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، التي تغلق مداخلها وتقتحمها بين حين وآخر.
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