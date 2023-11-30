إمبراير تُبرِم ثلاث اتفاقيات في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Bruna Garcia Fonseca
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الرياض – أعلنت شركة إمبراير عن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاونٍ واستثمار مع الحكومة والشركات السعودية في مجالات النقل الجوي الحضري، الطيران المدني، والدفاع والأمان. وقد تمَّ الإعلان عن ذلك من قبل الرئيس التنفيذي فرانسيسكو غوميس نيتو خلال ندوة إمبراير في الرياض، التي شارك في افتتاحها الرئيس لولا، والتي أُقيمت ظهر الأربعاء (29) حسب التوقيت المحلي.
الرئيس التنفيذي لإمبراير يعلن عن الاتفاقيات
وكانت قد جاءت هذه الاتفاقيات نتيجةً لبعثة الحكومة إلى المملكة العربية السعودية، ومن شأنها أن تمكِّن الشركة من إقامة خطوط تعاون ومبادرات مشتركة، سواء كانت عامةً أو خاصّة، مما سيسهم بتوسيع فرص الاستثمار والشراكات مع الصناعة المحلية، بالإضافة إلى زيادة نسبة الصادرات البرازيليّة.
تشمل الاتفاقيات التي وقعتها إمبراير في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم حول التعاون والشراكات مع الحكومة السعودية (وزارة الاستثمار السعودية“Misa”، والهيئة العامة للطيران المدني“GACA”)، ومذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية“SAMI”، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم حول“EVE”، السيارة الطائرة لإمبراير، مع شركة الطيران السعودية طيران ناس (Flynas)، بشأن عمليّات سيارات الأجرة الجوية في البلاد.
الرئيس لولا
في افتتاح الحدث، بدأ الرئيس لولا خطابه بلفتة مهمّة، قائلاً إنه سيدخل تلك الطائرة، وسيتّجه بها إلى الدّوحة، مشيرًا إلى صورة الطائرة الرئاسية من إنتاج شركة إمبراير والتي عُرضت صورتها على الشاشة. وأفاد الرئيس أن إمبراير على الرّغم من أنّها ثالث أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات والحجم في إنتاج الطائرات، ولكن فيما يتعلق بالجودة، فإنها تتساوى أو حتّى تتفوّق على منافسيها.
من جهة ثانية، صرَّح الرئيس لولا، قائلًا:“لا تنحصر أهمية إمبراير في بيع الطائرات هنا فقط. فإمبراير بحاجة، إلى جانب البيع، أن تقول لأصدقائنا السعوديين: نعم، أريد أن أبيع، ولكن ليس هذا فحسب، بل أريد أن أقيم شركة هنا، وأريد أن أُنتِج وأُشارك في تصنيع الطائرات معكم، حتى نتمكَّن من بيع طائرات تم إنتاجها في المملكة العربية السعودية إلى جزء من العالم”.
ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان.
برونا غارسيا/وكالة الأنباء العربية البرازيلية
برونا غارسيا/وكالة الأنباء العربية البرازيلية
MENAFN30112023000213011057ID1107517398
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