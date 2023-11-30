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إمبراير تُبرِم ثلاث اتفاقيات في المملكة العربية السعودية

11/30/2023 2:14:36 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Bruna Garcia Fonseca
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الرياض – أعلنت شركة إمبراير عن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاونٍ واستثمار مع الحكومة والشركات السعودية في مجالات النقل الجوي الحضري، الطيران المدني، والدفاع والأمان. وقد تمَّ الإعلان عن ذلك من قبل الرئيس التنفيذي فرانسيسكو غوميس نيتو خلال ندوة إمبراير في الرياض، التي شارك في افتتاحها الرئيس لولا، والتي أُقيمت ظهر الأربعاء (29) حسب التوقيت المحلي.



الرئيس التنفيذي لإمبراير يعلن عن الاتفاقيات

وكانت قد جاءت هذه الاتفاقيات نتيجةً لبعثة الحكومة إلى المملكة العربية السعودية، ومن شأنها أن تمكِّن الشركة من إقامة خطوط تعاون ومبادرات مشتركة، سواء كانت عامةً أو خاصّة، مما سيسهم بتوسيع فرص الاستثمار والشراكات مع الصناعة المحلية، بالإضافة إلى زيادة نسبة الصادرات البرازيليّة.

تشمل الاتفاقيات التي وقعتها إمبراير في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم حول التعاون والشراكات مع الحكومة السعودية (وزارة الاستثمار السعودية“Misa”، والهيئة العامة للطيران المدني“GACA”)، ومذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية“SAMI”، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم حول“EVE”، السيارة الطائرة لإمبراير، مع شركة الطيران السعودية طيران ناس (Flynas)، بشأن عمليّات سيارات الأجرة الجوية في البلاد.

الرئيس لولا

في افتتاح الحدث، بدأ الرئيس لولا خطابه بلفتة مهمّة، قائلاً إنه سيدخل تلك الطائرة، وسيتّجه بها إلى الدّوحة، مشيرًا إلى صورة الطائرة الرئاسية من إنتاج شركة إمبراير والتي عُرضت صورتها على الشاشة. وأفاد الرئيس أن إمبراير على الرّغم من أنّها ثالث أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات والحجم في إنتاج الطائرات، ولكن فيما يتعلق بالجودة، فإنها تتساوى أو حتّى تتفوّق على منافسيها.

من جهة ثانية، صرَّح الرئيس لولا، قائلًا:“لا تنحصر أهمية إمبراير في بيع الطائرات هنا فقط. فإمبراير بحاجة، إلى جانب البيع، أن تقول لأصدقائنا السعوديين: نعم، أريد أن أبيع، ولكن ليس هذا فحسب، بل أريد أن أقيم شركة هنا، وأريد أن أُنتِج وأُشارك في تصنيع الطائرات معكم، حتى نتمكَّن من بيع طائرات تم إنتاجها في المملكة العربية السعودية إلى جزء من العالم”.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان.

برونا غارسيا/وكالة الأنباء العربية البرازيلية برونا غارسيا/وكالة الأنباء العربية البرازيلية

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