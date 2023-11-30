لولا: البرازيل بلد الطاقة الخضراء

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

الرياض – تحدّث الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في ختام الطّاولة المستديرة السعودية-البرازيلية، والتي عُقِدَت صباح يوم الأربعاء (29) في فندق الريتز كارلتون في الرياض، وجمعت رجال الأعمال وممثلي الحكومة من البلدين. وأثناء حديثه، صرّح قائلًا:“أريد أن أقول أنه خلال عشر سنوات، سيقول العالم: إذا كانت المملكة العربية السعودية هي البلد الأهم في إنتاج النفط والغاز، فإن البرازيل هي 'المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة الخضراء/ الطاقة المتجددة' – لأنَّ هذا هو ما نعمل من أجله”.

في سياقٍ مماثل، أكد لولا أن لديه التزامات ثابتة، و منها العمل على الحدّ من التصحُّر إلى العام 2030. حيث أفاد:“نريد أن نصل إلى تصحر بنسبة صفر في الأمازون”. كما أشار إلى أنه سيتم بذل كلِّ جهدٍ ممكنٍ لجعل البرازيل مركزًا عالميًا في إنتاج الطاقة البديلة. فقال:“نحن بحاجة إلى أن نعمل جميعًا بمسؤوليةٍ كبيرة لتقليل انبعاثات الكربون في الكوكب إلى حدّها الأدنى، حتى نتمكَّن من العيش بكرامة، بجودة حياة أفضل، وبدون الخوف من فكرة أننا نقوم بتدمير المكان الذي نعيش فيه”.

علاوةً على ذلك، شدّد الرئيس على أن لدى البرازيل أمثلةٌ يمكن أن يحتذي بها العالم، حيث أنّها تمتلك نظامًا طاقيًا يعتمد في معظمه على مصادر متجددة و سلّط الضوء على التقدّم الكبير الذي تحقِّقه بلاده في بدائل الوقود الأحفوري وغيره من الملوثات، ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى إمكانات الهيدروجين الأخضر.

على صعيدٍ آخر، أطلق الرئيس تحديًا لبناء شراكات بين رجال الأعمال السعوديين والبرازيليين، بهدف توليد التنمية وخلق فرص عملٍ في كلا البلدين. وأوضح لولا أنَّ مفهوم الشراكة لا يتعلَّق فقط بما يمكن أن تبيعه البرازيل للمملكة العربية السعودية، ولكن أيضًا بما يمكن أن يحصل عليه البلد ورجال الأعمال من العرب، لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للجانبين.

وبهذا الشَّأن، أعلن:“ليس لدينا اهتمام فقط بمعرفة مقدار الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها صناديق الاستثمار السعودية في البرازيل، بل ما يمكن لرجال الأعمال البرازيليين استثمارَه في المملكة. إنَّ هذا التبادل وهذا النهج الجديد في تنفيذ السياسة الخارجية يمكن أن يغيِّر قليلاً من وجه التجارة العالمية”.

أيضًا وخلال الحدث، أعلن جورجي فيانا، رئيس الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil)، أنّ“استثمر في السعودية” (Invest Saudi) ترغب في فتح مكتبٍ لها في البرازيل وأنّها بالمقابل دعت“ApexBrasil” لفتح مكتب في المملكة العربية السعودية.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان.

ريكاردو ستوكرت/ رئاسة البرازيل