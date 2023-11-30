تمور إماراتية تتصدر المبيعات في متاجر سامز كلوب في البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – تصدرت تمور من الإمارات العربية المتحدة المبيعات عن فئة الفواكه والخضروات في المتاجر البرازيلية التابعة لسلسلة“سامز كلوب” (Sam's Club) التجارية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وورد ذلك على لسان المدير التجاري للأغذية القابلة للتلف في السلسلة كريستيانو سانغينيتي بناءً على الأداء الذي رُصد من خلال الحملة الترويجية في المتاجر.

انطلقت الحملة في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وشملت 18 متجرًا تابعًا لسلسلة“سامز كلوب”، وتضمنت عرض مواد بصرية وتشييد مساحة تحاكي الخيمة العربية بالإضافة إلى تذوق التمور. وأُقيمت هذه الحملة بالتعاون مع شركة الفوعة الإماراتية، وهي الشركة التي تمتلك علامة“تاج التمور” التجارية التي تسوقها سلسلة“سامز كلوب”.

التمور عُرضت في خيمات

ويقول سانغينيتي إن متاجر“سامز كلوب” بدأت بعرض التمور على رفوفها في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، لكنها تمكنت في خلال ثلاثة أسابيع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي من بيع كمية فاقت الكمية التي باعتها على مدار الأشهر الـ 11 الماضية بمعدل 83 بالمئة. ويؤكد المدير التنفيذي إن“النتيجة كانت مذهلة” في إشارة إلى الأداء الذي شهدته المبادرة، ويعيد الفضل في هذه النتيجة إلى عاملين.

ويؤكد سانغينيتي إن“التواصل البصري هو عامل ساهم في إبراز المنتج على نطاق أوسع، والعامل الآخر هو إلحاح شريكي على إدراج منتجات جديدة. و'سامز كلوب' هي قناة تسويق للمنتجات المستوردة وبالتالي أستفيد من تلهف شريكي على هذه المنتجات. ومع هذا ليس لدي أدنى شك أن كل الاستثمارات التي رصدتها شركة“تاج التمور” للترويج في متاجري ساهمت بشكل كبير في بيع المنتج”.

وتعمل سلسلة“سامز كلوب” على هيئة نادي تسوق يتطلب الاشتراك في عضويته، ولهذا تُعتبَر المتاجر المتعاملة معها نواديًا ويُعتبر العملاء أعضاء. كما تنتمي السلسلة لمجموعة“كارفور” في البرازيل ولديها 49 متجرًا موزعًا على 16 ولايةً ويقصدها مشترون من الطبقتين العليا والمتوسطة الميسورة، كما ستفتتح السلسلة متجرها الـ 50 في هذا الأسبوع.

والتقطت السلسلة مؤشرات النجاح الذي يمكن أن تحققه التمور منذ أن بدأت بعرضها للبيع في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2022، مع أنها لم تكن قد اتخذت أي إجراءات تسويقية لها في ذلك الوقت واكتفت بوضعها على الرفوف. ويقول سانغينيتي إن“بعض المؤشرات الداخلية أظهرت أن شريكي أدرك قيمة التمور”، فهي أظهرت أداءً أعلى مما جرت عليه العادة عند وضع أي منتج جديد على الرفوف.

وانطلاقًا من ذلك وضعت السلسلة مخططًا عامًا لتسويق التمور في العام القادم، لكنها ستعيد تقييمه بناءً على النتائج الراهنة. أما سانغينيتي فيرى أنه من المرجح أن يرتفع طلب عملاء“سامز كلوب” على التمور، موضحًا أن التمور حققت زيادة عالية في المبيعات مع أن 5 بالمئة فحسب من العملاء ابتاعوا التمور. وفي هذا السياق يضيف سانغينيتي:“أرى أفقًا واسعًا” بالإشارة إلى ما يمكن استغلاله إلى الأمام، فتوقعاته مرتفعة جدًا فيما يتعلق بالإقبال على التمور من متاجر السلسلة في عام 2024.

وأشرفت الممثلة الرسمية لشركة الفوعة في البرازيل سيدة الأعمال جوليا دي بياسي على تنظيم الحملة الترويجية. ويجدر الذكر أنها بدأت العمل مع العلامة التجارية منذ نحو خمس سنوات وتعمل منذ ذلك الحين على الترويج للمنتج بين البرازيليين الذين لم يعتادوا استهلاك التمور. وفي هذا السياق تقول:“نعمل على إدخال عادة استهلاك التمور في بلد جديد”، كذلك شهدت متاجر تابعة لمجموعة“كارفور” فعاليات ترويجية تحفز على استهلاك تمور“تاج التمور”.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

من النشر الصحفي من النشر الصحفي