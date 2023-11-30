-->

Friday, 01 December 2023 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر السيادي يبحث مع القطاع الخاص التوسع في مدارس القرية الكونية

11/30/2023 2:04:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع عدد من ممثلي القطاع الخاص؛ تكرار نموذج مدارس أرض القرية الكونية بالشراكة مع الصندوق.

وأكدت السعيد، نجاح تجربة مدارس أرض القرية الكونية كنموذج للشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات تعليمية تطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل.

موضوعات متعلقة خطاب نوايا لإنشاء مجمع للكيماويات في شرق بورسعيد باستثمارات ملياري دولار وفد سلوفاكي يعتزم زيارة مصر لبحث فرص الاستثمار المتاحة ((دايس)) تعد استراتيجية توسعية جديدة للفترة المقبلة اقرأ أيضا: تأسيس“صندوق مصر لتطوير التعليم” بالشراكة بين“مصر السيادى” و”التعليم العالى”

واستعرضت الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية التي تقدر بنحو 11 مليار جنيه، مشيرة إلى ارتفاع كثافة الفصول في التعليم الابتدائي، موضحة أن كثافة الفصول تبلغ أعلاها في الجيزة والإسكندرية، لذا يجب العمل على المحافظات والمراكز الأكثر كثافة، مؤكدة أن قضية التعليم تعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية.

واستعرض الحضور من ممثلي القطاع الخاص رؤيتهم لإعادة تنفيذ نموذج مدارس أرض القرية الكونية بعدد من محافظات مصر، بهدف تقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة مناسبة.

MENAFN30112023000202011048ID1107517297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث