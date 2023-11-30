وزير التجارة يدشن مجمع ميديا الصناعي باستثمارات 105 ملايين دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قام أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بوضع حجر أساس مجموعة مصانع ميديا في مصر بمنطقة السادات، باستثمارات تبلغ 105 ملايين دولار، ليبلغ إجمالي استثمارات المجموعة في مصر نحو 247 مليون دولار.

من جانبه، قال عمرو سعيد رئيس مجلس إدارة ميديا مصر، إن نحو 40 إلى 50% من حجم إنتاج المجمع سيكون للتصدير، لافتا أن حجم الإنتاج السنوى من الثلاجات سيبلغ 1.1 مليون ثلاجة سنويا، وفي الغسالات 650 الف غسالة، موضحا إلى أنه من المستهدف أن تتراوح نسبة المكون المحلي من 50 إلى 70%.

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وأضاف أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المصنع بالربع الأول من 2025.

من جانبه، قال السفير الصيني بالقاهرة ليو ليتشانج إن مجموعة ميديا الصينية لها تجارب ممتدة في السوق المصري وتلقى منتجاتها من الثلاجات وغسالات الأطباق اقبالا كبيرا من قبل المستهلك المصري.

وأضاف أن بناء مصنع جديد للمجموعة سيشجع مزيدا من الشركات للاستثمار وإنشاء مصانع أخرى في مصر والعمل على خلق فرص عمل للسكان المحليين وإعداد الكفاءات وزيادة عائدات النقد الأجنبي بمصر.

وأكد أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما متتالية، وتجاوز حجم الاستثمارات الصينية غير المالية في مصر 2.5 مليار دولار على مدى عشر سنوات ماضية، أغلبها تركز على الصناعات التحويلية التي تعطيها مصر أولوية.

وأضاف ليتشانج في أكتوبر الماضي، أصدرت مصر بنجاح سندات باندا في الصين وهي أول دولة إفريقية تصدر هذه السندات، كما أتم بنك التنمية الصيني إجراءات تقديم قروض بقيمة 7 مليارات يوان إلى البنك المركزي المصري.

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