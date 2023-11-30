وزير التجارة يدشن مجمع ميديا الصناعي باستثمارات 105 ملايين دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قام أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بوضع حجر أساس مجموعة مصانع ميديا في مصر بمنطقة السادات، باستثمارات تبلغ 105 ملايين دولار، ليبلغ إجمالي استثمارات المجموعة في مصر نحو 247 مليون دولار.
من جانبه، قال عمرو سعيد رئيس مجلس إدارة ميديا مصر، إن نحو 40 إلى 50% من حجم إنتاج المجمع سيكون للتصدير، لافتا أن حجم الإنتاج السنوى من الثلاجات سيبلغ 1.1 مليون ثلاجة سنويا، وفي الغسالات 650 الف غسالة، موضحا إلى أنه من المستهدف أن تتراوح نسبة المكون المحلي من 50 إلى 70%.
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وأضاف أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المصنع بالربع الأول من 2025.
من جانبه، قال السفير الصيني بالقاهرة ليو ليتشانج إن مجموعة ميديا الصينية لها تجارب ممتدة في السوق المصري وتلقى منتجاتها من الثلاجات وغسالات الأطباق اقبالا كبيرا من قبل المستهلك المصري.
وأضاف أن بناء مصنع جديد للمجموعة سيشجع مزيدا من الشركات للاستثمار وإنشاء مصانع أخرى في مصر والعمل على خلق فرص عمل للسكان المحليين وإعداد الكفاءات وزيادة عائدات النقد الأجنبي بمصر.
وأكد أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما متتالية، وتجاوز حجم الاستثمارات الصينية غير المالية في مصر 2.5 مليار دولار على مدى عشر سنوات ماضية، أغلبها تركز على الصناعات التحويلية التي تعطيها مصر أولوية.
وأضاف ليتشانج في أكتوبر الماضي، أصدرت مصر بنجاح سندات باندا في الصين وهي أول دولة إفريقية تصدر هذه السندات، كما أتم بنك التنمية الصيني إجراءات تقديم قروض بقيمة 7 مليارات يوان إلى البنك المركزي المصري.
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