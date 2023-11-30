الوزراء يوافق على ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية فى أسيوط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد لتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة الاستثمارية اللوجيستية المتكاملة للصناعات المتصلة بمحصول الرمان والفواكه والخضراوات والمحاصيل الزراعية الأخرى بالكوم الأحمر بمركز البدارى بالمحافظة.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، وذلك لعدد 90 مشروعًا، لوزارات: النقل، والإسكان، والصحة، والخارجية، وكذلك محافظة دمياط، وصندوق التنمية الحضرية.
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واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 64 المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2023، بإجمالى قيم النسب المستحقة للمتعاقدين، وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
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