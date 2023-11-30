الوزراء يوافق على ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية فى أسيوط

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد لتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة الاستثمارية اللوجيستية المتكاملة للصناعات المتصلة بمحصول الرمان والفواكه والخضراوات والمحاصيل الزراعية الأخرى بالكوم الأحمر بمركز البدارى بالمحافظة.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، وذلك لعدد 90 مشروعًا، لوزارات: النقل، والإسكان، والصحة، والخارجية، وكذلك محافظة دمياط، وصندوق التنمية الحضرية.

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واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 64 المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2023، بإجمالى قيم النسب المستحقة للمتعاقدين، وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن.