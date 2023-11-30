المجتمعات العمرانية تنتهى من توفيق أوضاع 140 كياناً فى الساحل الشمالى الغربى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من توفيق أوضاع 140 كياناً بمنطقة الساحل الشمالى الغربى.
وقالت وزارة الإسكان، إنه جار استيفاء المستندات لـ112 كياناً، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 84 كياناً، والصادر لها قرارات وزارية، 49 كياناً، والصادر لها تراخيص بناء 32 كياناً.
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وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربي.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707.2 ألف فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالى الغربى وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضى الساحل الشمالى الغربي.
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