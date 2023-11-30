المجتمعات العمرانية تنتهى من توفيق أوضاع 140 كياناً فى الساحل الشمالى الغربى

MENAFN - Al-Borsa News) انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من توفيق أوضاع 140 كياناً بمنطقة الساحل الشمالى الغربى.

وقالت وزارة الإسكان، إنه جار استيفاء المستندات لـ112 كياناً، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 84 كياناً، والصادر لها قرارات وزارية، 49 كياناً، والصادر لها تراخيص بناء 32 كياناً.

موضوعاتوزير الإسكان والبابا تواضروس يتابعان موقف تنفيذ الكنائس بالمدن الجديدة “مدينة مصر” تعزز شراكتها مع الحاذق للإنشاءات باستثمارات 1.7 مليار جنيه وزير الإسكان يوجه ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل مدينة جديدة

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربي.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707.2 ألف فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالى الغربى وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضى الساحل الشمالى الغربي.