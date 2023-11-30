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المشي السريع يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

11/30/2023 10:24:00 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

كشفت دراسة طبية حديثة أن المشي بسرعة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وبحسب الدراسة، التي نشرت في مجلة“ديابيتولوجيا”، فإن المشي بسرعة 3.7 ميل في الساعة (6 كيلومترات في الساعة) يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة الثلث.

وخلصت الدراسة إلى أن المشي بسرعة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للوقاية من مرض السكري من النوع 2، خاصة للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أخرى للإصابة بالمرض، مثل السمنة أو تاريخ عائلي من مرض السكري.

وشمل البحث أكثر من 400 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، وتم تتبعهم لمدة 10 سنوات.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ساروا بسرعة كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 33 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين ساروا ببطء.

وقالت الطبيبة آنا بيرسون، من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، التي قادت الدراسة:“هذه نتائج مهمة لأنها تظهر أن المشي بسرعة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للغاية للوقاية من مرض السكري من النوع 2”.

وأضافت:“يمكن للناس المشي بسرعة في أي مكان، وهو لا يتطلب أي معدات خاصة؛ لذلك، يمكن للجميع الاستفادة من هذه النتائج”.– قنا

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