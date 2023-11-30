الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دبي

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دبي
التاريخ
11/30/2023 10:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، أرض الوطن متوجها إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سيلقي جلالته كلمة الأردن في أعمال المؤتمر ويلتقي عددا من قادة الدول المشاركين.
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