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الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دبي

11/30/2023 10:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، أرض الوطن متوجها إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سيلقي جلالته كلمة الأردن في أعمال المؤتمر ويلتقي عددا من قادة الدول المشاركين.




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