-->

Friday, 01 December 2023 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 اتفاقيات لحاضنة الابتكار في مركز البحوث الزراعية

11/30/2023 10:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إن تحديات القطاع الزراعي تتطلب في المرحلة المقبلة حلولا إبداعية مبنية على الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب المبتكرين والرياديين.


وأكد حداد خلال التوقيع على 5 اتفاقيات لحاضنة الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الزراعية، جرت على هامش مهرجان الزيتون الثالث والعشرين، أن الحاضنة هي انعكاس للتكنولوجيا الحديثة وتبني تقنيات حديثة متكاملة تهدف إلى دعم المبادرين والمبدعين من أصحاب المشروعات الناشئة والفريدة لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تعمل على حل المشكلات.


وأضاف أن حاضنة الابتكار تهدف إلى رعاية وتنمية هذه الأفكار من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التنفيذ، وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة من خلال توظيف مخرجات البحث والاستفادة من الخبرات البحثية لكوادر المركز.

MENAFN30112023000208011052ID1107516652

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث