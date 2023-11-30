5 اتفاقيات لحاضنة الابتكار في مركز البحوث الزراعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إن تحديات القطاع الزراعي تتطلب في المرحلة المقبلة حلولا إبداعية مبنية على الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب المبتكرين والرياديين.



وأكد حداد خلال التوقيع على 5 اتفاقيات لحاضنة الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الزراعية، جرت على هامش مهرجان الزيتون الثالث والعشرين، أن الحاضنة هي انعكاس للتكنولوجيا الحديثة وتبني تقنيات حديثة متكاملة تهدف إلى دعم المبادرين والمبدعين من أصحاب المشروعات الناشئة والفريدة لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تعمل على حل المشكلات.



وأضاف أن حاضنة الابتكار تهدف إلى رعاية وتنمية هذه الأفكار من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التنفيذ، وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة من خلال توظيف مخرجات البحث والاستفادة من الخبرات البحثية لكوادر المركز.