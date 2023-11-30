عباس يؤكد لبلينكن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

وطالب عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري للإجراءات والانتهاكات بحق الأسرى، إلى جانب تسليمه لبلينكن ملفا كاملا عن جرائم الاحتلال في غزة والضفة بما فيها القدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.