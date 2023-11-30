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عباس يؤكد لبلينكن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

11/30/2023 10:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، مجددا رفضه التهجير القسري للفلسطينيين سواء في القطاع أو الضفة الغربية بما فيها القدس.


وطالب عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري للإجراءات والانتهاكات بحق الأسرى، إلى جانب تسليمه لبلينكن ملفا كاملا عن جرائم الاحتلال في غزة والضفة بما فيها القدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".


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