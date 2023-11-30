عباس يؤكد لبلينكن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، مجددا رفضه التهجير القسري للفلسطينيين سواء في القطاع أو الضفة الغربية بما فيها القدس.
وطالب عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري للإجراءات والانتهاكات بحق الأسرى، إلى جانب تسليمه لبلينكن ملفا كاملا عن جرائم الاحتلال في غزة والضفة بما فيها القدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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