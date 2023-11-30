تربية النواب تناقش ملاحظات حول المدارس الخاصة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة التربية والتعليم النائب بلال المومني، " إننا ومن باب المسؤولية النيابية للجنة، مهتمون بأي مشكلات تواجه المدارس الخاصة، وواجبنا التدخل لحل أي خلافات خاصة الإدارية منها".



وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس بحضور نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إلى ضرورة أن يبقى التعليم بعيدا عن أي اختلال أو مساس لأنه يمثل أحد وأبرز القطاعات الوطنية.



وعبر عن أمله في أن تقوم النقابة بواجبها وتأدية دورها الكامل في خدمة المسيرة التعليمية في القطاع الخاص، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي مشكلات تواجه الكوادر التعليمية والطلاب على حدا سواء، موضحا ضرورة تنظيم المدارس الخاصة تحت مظلة النقابة لتكون هناك جهة رسمية لمخاطبتها والتواصل معها لحل أي قضية أو إشكالية تحدث في أي مدرسة خاصة، إضافة الى توفير شبكة حماية للكوادر التعليمية من المعلمين والمعلمات والإداريين في هذا القطاع .



وشدد المومني على أهمية الابتعاد عن التمييز بين المدارس الخاصة من حيث نوع الخدمات أو الامتيازات، حيث أنها تكون معنية بتوفير بيئة تعليمية مناسبة فقط، متسائلا عن الأسباب التي تمنع عددا كبيرا من المدارس الخاصة من الانتساب للنقابة.



وأشار إلى أن لجنة التربية والتعليم على استعداد لحل الملف إذا كان متعلقا بالتشريع ، أما إذا كان الخلل إداريا فلا بد للنقابة العمل على حل هذا الملف والانتهاء منه للحفاظ على انسجام وتماسك القطاع، مؤكدا أهمية سعي المدارس الخاصة لتمكين واعداد نفسها لبرنامج التعليم المهني والتقني (BTEC) الذي جاء بتوجيهات ملكية لإعداد أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة الأكاديمية والمهنية لدى الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة.



من جانبه، أكد مقرر اللجنة النائب محمد العكور، أهمية عدم ترك المدارس الخاصة بدون رقابة وتمثيل، مشددا على أهمية إحداث التغيير في دور وأعمال وخدمات النقابة لحل أي مشكلات تواجه المدارس الخاصة .



وأكد أن مجلس النواب يرفض أي تغول للحسابات المالية على الكوادر التعليمية والمعلمين واستغلال الأهالي وذوي الطلبة، داعيا النقابة الى مراقبة هذا الملف .



من جانبه، أكد الصوراني أن النقابة وبموجب القانون تمثل المدارس الخاصة كافة، وأن السبب في ضعف الانتساب للنقابة هو أنه اختياري وليس الزاميا كما هو في نقابات أخرى.

وأضاف، أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لا تريد الانتساب، لأنها تريد الانفراد بقراراتها وعدم الالتزام بقرارات النقابة من حيث الرواتب، رافضا انفراد إدارات المدارس الخاصة بإنهاء خدمات كوادرها التعليمية.



وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة دعوة كافة الجهات المعنية بقطاع التعليم وخاصة المدارس الخاصة وبحضور وزارة التربية والتعليم، لمناقشة أي مشكلات أو صعوبات تواجه القطاع