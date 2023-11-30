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تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر

11/30/2023 10:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول المقبل لعام 2023 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تشرين الثاني الحالي.




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