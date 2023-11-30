محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة بالدوري الإنجليزي

حلق النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بجائزة جديدة بالدوري الإنجليزي بإحراز لقب أفضل لاعب عن شهر أكتوبر من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور.

ونجح النجم المصري في التفوق على قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة خلال شهر أكتوبر وهم: بيدرو نيتو ومبويمو ودوجلاس لويز وكريستيان روميرو وديكلان رايس.

وسبق لمحمد صلاح أن تُوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي أربع مرات في مسيرته، بعد أن سبق وفاز بها في أشهر: نوفمبر 2017، فبراير 2018، مارس 2018، أكتوبر 2021، ليكون التتويج بلقب أكتوبر 2023 هو الخامس في تاريخه.













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