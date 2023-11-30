محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة بالدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حلق النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بجائزة جديدة بالدوري الإنجليزي بإحراز لقب أفضل لاعب عن شهر أكتوبر من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور.
ونجح النجم المصري في التفوق على قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة خلال شهر أكتوبر وهم: بيدرو نيتو ومبويمو ودوجلاس لويز وكريستيان روميرو وديكلان رايس.
وسبق لمحمد صلاح أن تُوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي أربع مرات في مسيرته، بعد أن سبق وفاز بها في أشهر: نوفمبر 2017، فبراير 2018، مارس 2018، أكتوبر 2021، ليكون التتويج بلقب أكتوبر 2023 هو الخامس في تاريخه.
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