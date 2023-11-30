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وزارة الداخلية تفعل الختم الرقمي لخدمات ترخيص الآليات والسائقين

11/30/2023 10:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل خاصية الختم الرقمي لخدمات ترخيص الآليات والسائقين من خلال الهوية الرقمية (UAE Pass) عبر القنوات الرقمية للوزارة.

وقال العميد مهندس حسين الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة نحو الارتقاء بالخدمات الحكومية وتجربة المتعاملين، وتعزيز استخدام المنصات الرقمية الموحدة والبرامج الحكومية للتحول الرقمي الشامل، أطلقنا الموجة الأولى من الخدمات الرقمية التي تتطلب استخدام الختم الرقمي لاعتمادها عبر الهوية الرقمية والتي تضمنت (9) خدمات، حيث تقوم الوزارة باعتماد شهادات ترخيص الآليات والسائقين رقمياً باستخدام خاصية الختم الرقمي من خلال الهوية الرقمية ودون حاجة المتعامل إلى زيارة مراكز الخدمة، كما سيتم إطلاق موجات وخدمات جديدة لاحقاً، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وجعلها أكثر أمناً وأماناً مع توفيرها الوقت والجهد على المتعاملين".

وأشار الحارثي إلى أهمية الختم الرقمي، كونه يوفر مستنداً موقعاً رقمياً موثوقاً ومعتمداً، ويمكن التدقيق على صلاحيته في أي وقت ومن أي مكان، وهذا ما يضمن تقديم خدمات حكومية رقمية موثوقة ومتكاملة على مدار الساعة، لتأمين تجربة استثنائية للمتعاملين.

وأكد الحارثي أن الوزارة تحرص من خلال هذه المبادرات على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة؛ لتوفير باقة من الخدمات الرقمية للمتعاملين تمثلت بالاستباقية، وتوصلت إلى الجاهزية عبر استثمارها في التقنيات المتطورة وتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية احتياجات المتعاملين مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وفاعلية.


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