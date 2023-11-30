اللولو تطلق مبادرة الإمارات أولاً لترويج المنتجات المحلية

أطلقت لولو هايبر ماركت مبادرة «الإمارات أولاً» في جميع متاجر لولو هايبر ماركت في الدولة، وذلك ضمن الجهود لدعم المنتجات والمزارعين المحليين.

وافتتحت المبادرة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بحضور الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وعدد من كبار الشخصيات، في سيليكون سنترال مول في دبي.

وبعد الافتتاح، قامت معالي الوزيرة وكبار الشخصيات بجولة على المنتجات التي سيتم عرضها حتى عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر.

وأشادت معالي مريم المهيري بالمبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل على تسويق المنتجات المحلية لقاعدة كبيرة من العملاء، ليس داخل الدولة فحسب، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، كما ثمنت الجهود الحثيثة التي تبذلها مجموعة اللولو للمساهمة في دعم الاقتصاد وتطوير القطاع الزراعي في الدولة.

من ناحية أخرى، أعرب يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، عن اعتزازه بمشاركة لولو هايبر ماركت في تسويق الإنتاج الزراعي الإماراتي والمنتجات الغذائية المختلفة، مشيراً إلى أن المجموعة ستقوم بانتظام بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والعروض من خلال حملة تسويقية كبيرة لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الإماراتية المزروعة محلياً، مما سيسهم بشكل أكبر في تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة المحلية، التي تعتبر مفتاح الأمن الغذائي لهذا الوطن العظيم.

وقال يوسف علي: «إن مبادرة الإمارات أولاً تدعم قطاع الأغذية المحلي مما سيسهم في تعزيز المنافع الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات من خلال تأهيل الزراعة المستدامة. إننا متحمسون للغاية لأن نكون جزءاً من هذه المبادرة وسنقدم كافة سبل الدعم لتعزيز الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وخلال الافتتاح، كرمت مجموعة اللولو بعض المواطنين الذين ساهموا في نمو وتطوير القطاع الزراعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل اللولو هايبر ماركت بشكل وثيق مع عدد كبير من الشركات والهيئات المحلية لتسويق منتجاتها وتقديم الدعم المطلوب من خلال تدريب وإدارة العمليات والتعبئة والتسويق، بالإضافة إلى توفير مواقع عرض مميزة في متاجر اللولو في جميع إمارات الدولة لعرض هذه المنتجات، وتعمل الشركة مع عدد من مصانع المنتجات الغذائية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسويق منتجاتها تحت اسم «لولو».

وعلى هامش الافتتاح، وقعت مجموعة اللولو مذكرة تفاهم مع شركة إيليت أجرو ومقرها الإمارات، لشراء وترويج المنتجات الزراعية المحلية. وقع مذكرة التفاهم الدكتور عبد المنعم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة إيليت أجرو، وسيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو.

كما حضر المناسبة أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو، وسليم إم إيه، مدير اللولو، وسليم في إيه، المدير التنفيذي للعمليات ومسؤولين آخرين.