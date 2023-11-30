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ارتفاع عدد الحاصلين على إعانة البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى في عامين

11/30/2023 10:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدم عدد أكبر قليلاً من الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحصلون على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عامين.

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 7000 إلى 218000 طلب للأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر.

ينظر إلى طلبات إعانة البطالة على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في أسبوع معين.

ومع ذلك، وبشكل عام، كان 1.93 مليون شخص يحصلون على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، بواقع حوالي 86000 طلب أكثر من الأسبوع السابق، وهو العدد الأكبر من نوعه في عامين.

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