مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يوقع مذكرة تفاهم مع العربية للطيران



ضمن التوجه الاستراتيجي لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات في القطاعات التخصصية بالدولة، ومن أهمها قطاع الطيران، وقّع المجلس مذكرة تفاهم رائدة مع العربية للطيران، بهدف فتح الباب أمام المواطنين الباحثين عن عمل في قطاع الطيران، للتمتع بفرص تدريبية مميزة في مجموعة العربية للطيران.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك من أجل تطوير كفاءات الإماراتيين في مجالات الطيران بالدولة، حيث ستقدم العربية للطيران تدريباً عملياً في مختلف المجالات التخصصية ذات الصلة، من خلال برنامج «خبرة» التابع لبرنامج «نافس»، مع إمكانية حصول المتدربين على شهادات معترف بها دولياً، وسيتضمن التدريب جزءاً عملياً في المختبرات الفنية، وورش العمل الخاصة بالشركة، مع إمكانية اختيار بعض المتدربين سنوياً للحصول على شهادات مهنية ذات صلة بمجال الطيران.

قام بالتوقيع غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعادل عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران.

تعكس الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاستراتيجي، والتنسيق الفعّال بين المجلس، وشركة العربية للطيران، لتصميم برامج التدريب، مع التركيز على تلبية احتياجات قطاع الطيران، وضمان تأهيل المواطنين لشغل الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

وأكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تقديم الدعم المالي اللازم لتغطية تكلفة مكافآت المتدربين المنتسبين ضمن برنامج «خبرة»، بينما ستغطي العربية للطيران تكلفة برامج التدريب والتطوير ورسوم الدراسة، ما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز كفاءة الكوادر الإماراتية بقطاع الطيران بالدولة.

وصرح غنام بطي المزروعي «إن المجلس ملتزم بخطة لتعزيز فرص التدريب في مجالات العمل المختلفة في القطاع الخاص، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المجلس، لتطوير مهارات وكفاءات الشباب الإماراتي، وتمكينهم من العمل في الوظائف المتخصصة في القطاعات الحيوية بالدولة، ومن ضمنها قطاع الطيران».

وأوضح المزروعي أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يعمل بشراكة وثيقة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة، لتقديم الدعم الكامل لأبناء الوطن في مختلف ميادين العمل في القطاع الخاص.

وأكد سعادة الأمين العام للمجلس، أن مذكرة التفاهم مع العربية للطيران، تستهدف إشراك عدد سنوي من المتدربين في البرنامج التدريبي بمجموعة العربية للطيران، مع توفير فرص تدريبية سنوية للأفراد المتميزين، لتأهيل المشاركين للحصول على شهادات مهنية معتمدة، تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الإمارات.

من جهته، قال عادل العلي: «تؤكد مذكرة التعاون بين العربية للطيران، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، على التزام الشركة الراسخ باستراتيجيتها في التوطين، ودليل على التزام العربية للطيران، بتوفير فرص جديدة للشباب الإماراتي، بهدف دعم وتطوير مواهبهم. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى المساهمة بشكل كبير في نمو قطاع الطيران في الإمارة، وتعزيز التزامنا برعاية الكوادر الوطنية، والمساهمة في نجاح الصناعة بشكل عام».