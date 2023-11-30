تيسلا تدخل رسمياً المنافسة في سوق البيك-اب الكهربائية مع إطلاق سايبرتراك

تطلق "تيسلا" الخميس أولى مركبات البيك-اب الكهربائية لها، في إطار سعي الشركة المملوكة من ايلون ماسك إلى تعزيز موقعها في سوق تشهد منافسة محتدمة.

بعد أربع سنوات من تقديم الصور الأولى لـ"سايبرتراك"، يكشف رجل الأعمال عن هذه المركبة خلال حدث سيُنظم في مقر الشركة في أوستن بولاية تكساس عند الساعة 20,00 ت غ، سيشهد تسليم النسخة الأولى منها.

وتهدف المركبة إلى أن تكون تقاطعاً بين طراز من فيلم "بلايد رانر" (1982)، وسيارة "ويت نيلي" الهجينة التي ظهرت في فيلم "ذي سباي هو لافد مي" من سلسلة جيمس بوند سنة 1977، بحسب ايلون ماسك.

وقال المحلل في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" دان ايفز "هذه لحظة تاريخية أخرى بالنسبة لتيسلا وماسك"، مضيفاً "هذا الإطلاق مهم لتعزيز الرؤية الخاصة بمجموعة تحقق النمو".

غالباً ما تُعتبر تيسلا رائدة في قطاع السيارات الكهربائية، وهي تدخل سوق مركبات البيك أب الكهربائية المزدحمة أصلا، خصوصاً بوجود منافستها "ريفيان"، ولكن أيضاً "جنرال موتورز" و"فورد".

وكانت الأخيرة أطلقت قبل أكثر من 18 شهراً، طراز "اف-150 لايتنينغ" (F-150 Lightning)، النسخة الكهربائية من طرازها الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة.

وتحظى سيارات البيك أب بشعبية كبيرة لدى العملاء الأمريكيين، وهي مركبات توفر للشركات المصنّعة بعضاً من أعلى هوامش الربح.

وفيما لم تعلن تيسلا بعد عن سعر البيع، فإن كثيرين، ولا سيما غاريت نيلسون من مركز "سي اف ار ايه"، يتوقعون أن تباع المركبة الجديدة بـ50 ألف دولار للنسخة الأساسية، لتعادل بذلك سعر F-150 Lightning.

وتتمتع مركبة "سايبرتراك" باستقلالية في الحركة لمسافة تتراوح بين 400 و800 كيلومتر تبعاً للطراز، مع قدرة سحب تزيد عن 6 أطنان.

- "لفت الانتباه" –

بالنسبة لنيلسون، ينطوي هذا الإطلاق على "مجازفة أعلى بكثير" من العمليات الخاصة بالسيارات الأخرى للشركة المصنّعة في تكساس، رغم إقراره بأن ايلون ماسك "تمكن من لجم التوقعات" بعد الضجة الكبيرة التي رافقت الإعلان عن المنتج الجديد للشركة.

واعتبر الملياردير خصوصاً أن مبيعات "سايبرتراك" قد تكون أقل بكثير من تلك العائدة إلى الطرازات الأخرى في المجموعة، بسبب مظهرها غير المعتاد، رغم تجاوز عدد الطلبات المسبقة لهذه المركبة عتبة المليون.

ويخطط ايلون ماسك للوصول إلى إنتاج 250 ألف نسخة في عام 2025. وقال الملياردير مازحا الشهر الماضي "لقد حفرنا قبرنا عبر +سايبرتراك+".

وقال رجل الأعمال الخمسيني "سايبرتراك منتج خاص، وهو أحد المنتجات التي نادراً ما نراها ويصعب جداً إطلاقها في السوق وبيعها بكميات كبيرة، وتحقيق الازدهار".

جسم المركبة مصنوع من صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ، بما يضمن قوتها. ويقول آرت ويتون، الخبير بقطاع النقل في جامعة كورنيل "إنها تبدو رائعة، ولكن من الصعب للغاية صنعها".

ويشكك الأكاديمي في إمكان أن تحقق مركبة "سايبرتراك" مبيعات كبيرة، بسبب تصميمها "الجدلي". لكنه يرى فيها مقدمة لصنع منتج موجه لفئة محددة من المستهلكين، مختلف بما فيه الكفاية لتعزيز صورة علامة تيسلا التجارية، مستشهدا، على سبيل المثال، بسيارة شيفروليه كورفيت.

ويقول "إنها طريقة للفت الانتباه"، سواء بالنسبة لأصحابها ولكن أيضاً بالنسبة للشركة المصنعة في تكساس.

بالنسبة لايلون ماسك، فهذه أيضاً فرصة لطي الصفحة بعد جدل جديد في منتصف نوفمبر تسبب به دعم صاحب شبكة "اكس" (تويتر سابقا) لمنشور وُصف بأنه معاد للسامية على المنصة. وقد زار رجل الأعمال إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث توجه بصحبة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، كيبوتس كفار عزة الذي تعرض لهجوم في 7 أكتوبر من جانب مقاتلين من حركة حماس.

وقال دان آيفز لوكالة فرانس برس "لا نعتقد أن علامة تيسلا التجارية تأثرت سلبا، لكن التوازن هش بالنسبة لايلون الذي يسير على حبل رفيع".



