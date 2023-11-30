سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية العام بارتفاع 19.7%

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى توالي إعلان نتائج قوية للشركات والبنوك عن الربع الثالث لعام 2023.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 19.67% خلال 11 شهراً، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 3992.36 نقطة في آخر جلسات نوفمبر، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 94.4 مليار درهم منذ بداية العام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات العام الماضي إلى 676.32 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات نوفمبر.

وخالف سوق دبي مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، حيث تراجع مؤشر بورصة الكويت 10.15%، وسوق أبوظبي 6.38%، وبورصة قطر 5.98%، وبورصة مسقط 4.4%، في المقابل ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 5.36%، وبورصة البحرين التي ارتفعت بنسبة 2.35%.

مكاسب

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 364 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.569 تريليون درهم في آخر جلسات نوفمبر، موزعة بواقع 2.893 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و676.32 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أداء شهري

وعلى المستوى الشهري، أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 123.4 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال شهر نوفمبر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.446 تريليونات درهم في نهاية تداولات أكتوبر الماضي إلى 3.569 تريليونات درهم في آخر جلسات نوفمبر.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.97% إلى مستوى 3992.36 نقطة، خلال نوفمبر، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 22.4 مليار درهم، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنسبة 1.38% إلى مستوى 9559.57 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 653.94 مليار درهم في نهاية تداولات أكتوبر الماضي إلى 676.32 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات نوفمبر.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3992.36 نقطة منخفضاً 0.18%، فيما ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» هامشياً بنسبة 0.06% إلى مستوى 9559.57 نقطة، خلال تداولات أمس، آخر جلسات شهر نوفمبر.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدر تداولات سوق دبي المالي، ليرتفع السهم خلال جلسة أمس، بنسبة 2.3% ليغلق عند 7.59 دراهم، وبسيولة تجاوزت 238.3 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي بنهاية الجلسة أسهم الاستشارات المالية الدولية 11.1%، وأمانات القابضة 2.6%، وتعاونية الاتحاد 2.1%.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم رابكو للاستثمار 14.7% بالحد الأقصى، والخليج الاستثمارية 6.7%، ومجموعة أغذية 3.8%، والإمارات لقيادة السيارات 3.6%، وأبوظبي الأول 1%، والدار العقارية 1%.