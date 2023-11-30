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8 اسيرات من مناطق 48 في صفقة الاسرى اليوم - اسماء

11/30/2023 10:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلن مسؤول ملف الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس، زاهر جبارين ، قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السابع من صفقة التبادل ، والتي شملت 8 اسيرات جميعهن من مناطق 48.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 46 فتاة من فلسطينيي 48 يحملن الجنسية الإسرائيلية، حيث اعتقلن بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بزعم التماهي مع حماس والتحريض على "الإرهاب" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتاليا أسماء الاسيرات المتوقع الافراج عنهن اليوم :

أهداب محمد علي حوراني

صابرين علي قائد عطاونة

هديل باسم علي محاميد

شهد حمد مطصفى سويطات/

أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم

آيات سعيد قاسم عتاملة

رنا محمد حسين سويلات

أسيل حسين محمود سويطات

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