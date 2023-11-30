8 اسيرات من مناطق 48 في صفقة الاسرى اليوم - اسماء

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- Khaberni) خبرني - اعلن مسؤول ملف الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس، زاهر جبارين ، قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السابع من صفقة التبادل ، والتي شملت 8 اسيرات جميعهن من مناطق 48.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 46 فتاة من فلسطينيي 48 يحملن الجنسية الإسرائيلية، حيث اعتقلن بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بزعم التماهي مع حماس والتحريض على "الإرهاب" على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتاليا أسماء الاسيرات المتوقع الافراج عنهن اليوم :
أهداب محمد علي حوراني
صابرين علي قائد عطاونة
هديل باسم علي محاميد
شهد حمد مطصفى سويطات/
أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم
آيات سعيد قاسم عتاملة
رنا محمد حسين سويلات
أسيل حسين محمود سويطات
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