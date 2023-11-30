منتخب الشاطئية يستأنف استعداداته للمونديال بمعسكرين في ديسمبر

يبدأ منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، يوم الإثنين المقبل، مرحلة جديدة من برنامج استعداداته لبطولة كأس العالم، الذي تستضيفها الإمارات من 15 إلى 25 فبراير المقبل.

وتتضمن مرحلة الإعداد المقبلة تجمعا داخليا يضم 20 لاعباً ويمتد لأسبوعين تحت قيادة البرازيلي فيكتور المدير الفني للمنتخب، ثم معسكر إعداد خارجي مقترح له أواخر ديسمبر.

وأوضح بدر حارب، مدير المنتخب، أن برنامج الإعداد يسير وفق الخطة المقررة، وقال: "الأداء التصاعدي للمنتخب يسير وفق برنامج الإعداد، وبعد الفوز ببرونزية بطولة إسبانيا الدولية في أكتوبر الماضي، حقق المنتخب المركز الثالث في بطولة نيوم الدولية بالسعودية، كما خاض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخبي المغرب واليابان في دبي".

وأكد حارب أن المنتخب ينتظر تأكيد مكان المعسكر الخارجي وموعده النهائي من قبل الأمانة العامة والإدارة الفنية لاتحاد الكرة، وأن الجهاز الفني فضل استدعاء 20 لاعباً للمرحلة المقبلة، تتم تصفيتهم إلى 18 لاعباً بعد التجمع.

ويخوض منتخب الإمارات فعاليات المونديال ضمن المجموعة الأولى، التي تضم معه منتخبات مصر والولايات المتحدة وإيطاليا.

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