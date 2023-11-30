طرق دبي تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 52

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الاتحاد الثاني والخمسين. وتشمل مواعيد العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).



مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني)



ستكون مغلقة خلال العطلة المذكورة اعتباراً من السبت 2 ديسمبر على أن تستأنف خدمات الفحص الفني فقط اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 في المراكز التالية (تسجيل الطوار – أوتوبرو السطوة – أوتوبرو المنخول – تسجيل العوير – مركز اليلايس)، على أن يستأنف الدوام الرسمي للقاعات وإنجاز المعاملات اعتباراً من الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.



مراكز إسعاد المتعاملين:



ستكون مغلقة وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

مترو دبي:

من (30 نوفمبر 2023 إلى 12 ديسمبر 2023) الخطان الأحمر والأخضر، الخميس - الأحد (30 نوفمبر - 3ديسمبر) من 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. الاثنين - الأحد (4 ديسمبر – 10 ديسمبر) من 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. الاثنين والثلاثاء (11 ديسمبر و12 ديسمبر) من 5:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي.



ترام دبي:



(من 30 نوفمبر 2023 إلى 12 ديسمبر 2023) خلال أيام الاثنين إلى السبت من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. والأحد فقط من 9:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.



حافلات المواصلات العامة (باص دبي):



اعتباراً من 1 حتى 3 ديسمبر، سيتم تحويل (16) خطاً من خطوط الحافلات على شارع الشيخ زايد (فقط باتجاه أبوظبي) والخطوط هي: 10، 15، 21، 7، 8، 83، 91، E101، 98E، 96، 95A، 95، 91A، X94، X92، E102 وسيكون هناك تأخير متوقع في خدمة الحافلات على هذه المسارات خلال فترة التحويل من الساعة 06:30 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحاً بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات بسبب تأثير تحويلات الطرق وسيتم إغلاق مواقف خطوط هذه الحافلات خلال التواريخ والفترة المذكورة.



وستكون الخدمة اعتيادية على الخطوط الأخرى كما يلي: خلال أيام الاثنين إلى الخميس 4:30 صباحاً الى 12:30 صباحاً (اليوم التالي) أيام الجمعة 5:00 صباحاً الى 12:30 (اليوم التالي) أيام السبت إلى الأحد 6:00 صباحاً الى 1:00 صباحاً (اليوم التالي). وستتزامن جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو مع مواعيد عمل ورحلات المترو.



خطوط الحافلات عبر المدن:



اعتبارا من 1 حتى 4 ديسمبر سيتم تحويل خط الحافلات (E100) لينطلق من محطة ابن بطوطة إلى أبوظبي والخط (E102) لينطلق من محطة حافلات ابن بطولة إلى شعبية المصفح.



وستعمل الخطوط الأخرى بشكل اعتيادي وهي: (E16) من السبخة إلى حتّا، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.



النقل البحري الباص المائي:



مرسى دبي (BM1) مارينا مول - مارينا واك 12:00 ظهراً – 11:05 مساءً، مارينا بروميناد - مارينا مول 3:55 مساءاً – 10:00 مساءً، مارينا تيراس - مارينا واك 4:00 مساءً – 10:00 مساءً والخط بالكامل 3:55 مساءاً – 9:40 مساءً.



التاكسي المائي:



مارينا مول – بلوواترز (BM3) من 4:15 مساء – 11:25 مساء، وحسب الطلب من 3:00 مساءاً إلى 11:00 مساءً. ويتوجب على المتعاملين الحجز المسبق.

فيري دبي:



الغبيبة – قناة دبي المائية (FR1) 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً، قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) 2:25 ظهراً و 7:25 مساءً، قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) 1:50 ظهراً و 6:50 مساءً،، بلوواترز – مارينا مول

(FR2)

2:50 ظهراً و 7:50 مساءً، مارينا مول - بلوواترز (FR2) 1:00 ظهراً

و 6:00 مساءً، بلوواترز – قناة دبي المائية

(FR2) 1:15 ظهراً و 6:15 مساءً، الرحلات السياحية من مارينا مول(FR4) 11:30 صباحاً و 4:30 مساءً، مربى الاحياء المائية الشارقة - الغبيبة (FR5) 2:00 ظهراً و 4:00 مساءً و 6:00 مساءً، الغبيبة – مربى الأحياء المائية الشارقة (FR5) 3:00 مساءً و 5:00 مساءً و 8:00 مساءً.

العبرات:



سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 10:00 صباحاً – 10:45 مساءً، الفهيدي - السبخة (CR4) 10:00 صباحاً – 11:25 مساءً، الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) 10:00 صباحاً – 11:15 مساءً، بني ياس - السيف

(CR6)

10:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل، السيف – الفهيدي – سوق دبي القديم (CR7) 3:10 مساءً – 10:55 مساءً،

دبي فستيفال سيتي – دبي كريك هاربور (CR9) 4:00 مساءً – 11:50 مساءً، الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 08:00 صباحاً – 11:50 مساءً، وجولات سياحية في قناة دبي المائية ومحطة الشيخ زايد للنقل البحري (TR6) 4:00 مساءً – 10:15 مساءً.

المواقف العامة:



ستكون مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق خلال عطلة عيد الاتحاد 52 اعتباراً من السبت 2 ديسمبر إلى الاثنين 4 ديسمبر على أن يستأنف تطبيق التعرفة الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

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