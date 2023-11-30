الأمم المتحدة: انعقاد مؤتمر المناخ في الإمارات لحظة فارقة لتحويل الخطط إلى عمل على أرض الواقع

قالت الأمم المتحدة إن المحادثات المنعقدة حاليا في مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل لحظة فارقة لتحويل خطط المناخ إلى عمل طموح على أرض الواقع، وتحويل الدفة ضد أزمة المناخ.

وتوقعت المنظمة الدولية أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP28) نقطة تحول مهمة حيث لن تتفق البلدان فحسب على ما هي الإجراءات المناخية الأقوى التي سيتم اتخاذها، وإنما يوضح المؤتمر أيضا كيفية تنفيذها، إذ يعد قياس التقدم نحو تحقيق أهداف باريس بشأن تقليل الآثار والتكيف وتمويل المناخ، وتكييف الخطط الحالية، هو جزء أساسي من الصورة العامة، ولهذا السبب يكتسب مؤتمر (COP28) أهمية أكبر، وبالتالي ومن هذا المنطلق، قد تصبح القرارات التي تعتمدها الأطراف في (COP28) هي النتيجة الأكثر أهمية بعد مؤتمر باريس عام 2015، حيث إن عملية التقييم العالمي الأولى، التي بدأت في مؤتمر الأمم المتحدة (COP28) الذي انعقد في غلاسكو، ستنتهي في دبي.

وأشارت إلى أن الدولة المضيفة قامت بتعيين معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ليقود مفاوضات المناخ ويوفر القيادة والرؤية الشاملة خلال المفاوضات، كما أعلنت رئاسة المؤتمر عن تركيزها الرئيسي على التغييرات في أربعة مجالات رئيسية وهي: تسريع عملية التحوّل في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، وتحويل تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القديمة، ووضع إطار لصفقات جديدة، ووضع الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي، وقد سبق ذلك الإعداد والتعبئة الجيدة للمؤتمر الثامن والعشرين.



وبعد مرور نحو ثماني سنوات على اتفاق باريس وفي منتصف الطريق نحو أجندة عام 2030، تمثل الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف فرصة مناسبة للشروع في مسار جديد نحو العمل المناخي الفعال، وكما تُظهر العديد من تقارير الأمم المتحدة، فإن العالم ليس على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، ولكن الأمل معقود على أن تضع الحكومات في المؤتمر خارطة طريق لتسريع العمل المناخي.

وفي عام 2020، توصلت كل دولة على حدة إلى خطط عمل وطنية للمناخ تهدف إلى تقليل الانبعاثات الوطنية والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، ومع تحديد موعد الجولة التالية من هذه الخطط في عام 2025، فإن نتائج عملية التقييم العالمية يمكن أن تشجع البلدان على زيادة الطموح ووضع أهداف جديدة تتجاوز السياسات والالتزامات الحالية.

ومنذ اعتماد اتفاق باريس للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP21) عام 2015، ركزت المؤتمرات اللاحقة على تنفيذ هدفه الرئيسي وهو وقف ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين ومواصلة الجهود للحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

وقال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إن المحادثات المنعقدة في COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن تهدف إلى التخلص التدريجي الكامل من الوقود الأحفوري، وكذلك الاصرار على أن هدف المناخ المتمثل في 1.5 درجة مئوية لا يزال حيا، مشيرا إلى أننا نمتلك الإمكانيات والتقنيات والقدرة والأموال فالأمر يتعلق بالتأكد من أن هدفنا يسير في الاتجاه الصحيح والقيام بما هو ضروري، ليس فقط للحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، بل أيضا أن يكون الهدف واضحا أمام أعين الجميع.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته للقارة القطبية الجنوبية قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) قال إن "القارة القطبية الجنوبية كان يطلق عليها اسم العملاق النائم، لكن يتم إيقاظها الآن بفعل الفوضى المناخية".

وقد أضحى الجليد البحري في القطب الجنوبي عند أدنى مستوى له على الإطلاق وتشير إحصاءات جديدة إلى أنه في شهر سبتمبر كانت مساحة الجليد البحري أقل بمقدار 1.5 مليون كيلومتر مربع من المتوسط لمثل هذا الوقت من العام، وتعادل هذه المساحة تقريبا مساحة البرتغال، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا مجتمعة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن "كل هذا ينذر بكارثة في جميع أنحاء العالم، ما يحدث في القارة القطبية الجنوبية لا يبقى في القارة القطبية الجنوبية، وما يحدث على بعد آلاف الأميال له تأثير مباشر هنا".

وعلى مدار قرن من الزمان، أدى حرق الوقود الأحفوري واستخدام الطاقة والأراضي بشكل غير مستدام إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، ومن المرجح أن تؤدي كل زيادة في الاحترار إلى تفاقم شدة وتواتر الأحداث المناخية المتطرفة بما فيها موجات الحر والفيضانات والعواصف والتغيرات المناخية التي لا رجعة فيها.

وبحسب الخبراء كان عام 2023 الأكثر سخونة، في حين كانت السنوات الثماني الماضية هي الأعوام الثمانية الأكثر دفئا على الإطلاق على مستوى العالم، تغذيها زيادة تركيزات الغازات الدفيئة والحرارة المتراكمة.



ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في مناطق معرّضة بشدة لتغير المناخ، وربما لم تساهم البلدان الأقل نموا، والبلدان غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة إلا قليلا في هذه الأزمة، لكنها هي التي تقف على الخطوط الأمامية، وتُضطر إلى أن تتعامل مع عواقبها المميتة.

ويبقى العلم واضحا في هذا الشأن، فلا يزال من الممكن الحد من ارتفاع درجة الحرارة في نطاق 1.5 درجة مئوية، وتجنب أسوأ ما في تغير المناخ، ويتحقق هذا فقط من خلال إجراءات مناخية جذرية وفورية، والتي تشمل: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010، وتحقيق صافي انبعاثات عالمية صفرية بحلول عام 2050، إلى جانب الانتقال العادل والمنصف من الوقود الأحفوري (النفط والغاز) إلى مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات في التكيف والقدرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات المناخية.



