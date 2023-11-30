انخفاض مفاجئ وكبير للدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

في تطور مفاجئ، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء للمضاربة على العملة (السوق غير الرسمية) تراجعا كبيرا بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس لأول مرة منذ شهر.

وأوضح مراقبون وفقا لموقع "مصراوي" أن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع إلى نحو 47 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 52 جنيها خلال تعاملات أمس بسبب انخفاض طلبات الشراء عليه بشدة.

كان سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الجاري سجل في تعاملات السوق السوداء قفزات متتالية ليصل إلى مستوى 52 جنيها بسبب زيادة الطلب المفاجئ على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.

وأضافت المصادر أن تحركات سعر الدولار في السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس.

وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وتقلصت بذلك فجوة سعر صرف الدولار بين السوق السوداء والبنوك إلى نحو 16 جنيها حيث يسجل في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من شهر مارس الماضي تقريبا.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، بعد 3 موجات من خفض الجنيه، ليرتفع سعر العملة الأمريكية من 15.76 جنيها في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيها حاليا، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن.





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