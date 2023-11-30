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إسرائيل تستدعي السفير الإسباني لتوبيخه بعد تصريحات عن حرب غزة

11/30/2023 9:26:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استدعت إسرائيل السفير الإسباني لتوبيخه بعدما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس إنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية باستدعاء السفير الإسباني لتوبيخه بعد التصريحات المخزية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني في نفس اليوم الذي قتل فيه عناصر حماس إسرائيليين في القدس.

فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الخميس استدعاء سفيرة بلاده لدى مدريد بسبب "التصريحات" المشينة التي أدلى بها رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز والتي شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر وزير الخارجية إيلي كوهين عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إنه و"بسبب التصريحات المشينة لرئيس الوزراء الإسباني الذي كرر مرة أخرى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلي لدى إسبانيا مجددا إلى القدس للتشاور".

وقتل مسلحان من حماس ثلاثة أشخاص في محطة للحافلات بالقدس خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الخميس.


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